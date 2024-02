A história portuguesa é feita de homens: reis, navegadores, aventureiros, fantasmas, ditadores, padres. Poucas mulheres presidiram à nossa história e, quando assim foi, eram de índole duvidosa: milagreiras, amantes, adúlteras, loucas. Forjámos uma cultura onde, por uma lado abunda a figura paterna, normalmente assexuada, totalitária, ausente e esperada. Um pai que nunca é de facto pai, porque é tão só uma figura ausente, que o povo, visto como criança desorganizada e incapaz, imagina e espera. E, por outro, uma figura materna que é encarnada na virgem Maria, assexuada, cuidadora, mas muda. Uma estranha versão da sagrada família, onde nenhuma criança poderia crescer saudável, responsável, segura.

A infância difícil de um povo abandonado, obcecado com a figura paterna, está plasmada na nossa literatura, das crónicas de Fernão Lopes, passando por Almeida Garrett, Eça de Queirós, António Ferro, Cardoso Pires até António Lobo Antunes ou Helder Macedo. Phillip Rothwell olhou para as obras destes autores para traçar o quadro de um país cujo imaginário coletivo está marcado por uma sensação omnipresente de orfandade que o faz buscar incessantemente um pai messiânico, salvador, que educa com tirania mas não com responsabilidade. Pais Vazios é um ensaio que acaba de sair pelas edições Afrontamento, já foi publicado em Inglaterra e tem agora versão portuguesa, com tradução de Tomás Vallera, da Universidade Nova.

Nesta história, Phillip Rothwell encontra o núcleo da problemática de Portugal com a figura paterna. No pós-25 de Abril circulava uma anedota em que Salazar visita um orfanato e pergunta a um rapaz:

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.