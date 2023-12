[Nota: este é o primeiro de três artigos sobre os vínculos entre alimentação e História]

“Dêem-me o supérfluo, pois o necessário qualquer um pode ter” – a frase é de Oscar Wilde e, como é habitual nele, tem uma verdade profunda oculta sobre a sua aparência provocatória e desafiadora do senso comum. Acontece que na história do mundo a busca por produtos supérfluos foi um dos principais dínamos para navegações por mares desconhecidos, avanços tecnológicos, subjugação de povos, migrações forçadas, escravatura, guerras comerciais e guerras tout court. E isto tem sido particularmente verdadeiro para os produtos alimentares: uma dieta sem noz-moscada é perfeitamente viável e ninguém sucumbe se passar uma semana sem beber café ou mesmo se nunca provar café na vida. Mas a noz-moscada e o café estiveram na origem de eventos históricos relevantes, porque uma fracção relevante da população de alguns países entendeu que não poderia dispensá-los e estava disposta a pagar bem por obtê-los e a ignorar a miséria, opressão e brutalidade necessárias para os produzir. Por outro lado, não há registo de guerras travadas por causa da abóbora-carneira ou de escravatura associada à couve tronchuda.

A citação de Wilde encontra eco nesta outra do político britânico Anthony Croslon (1918-1977): “o que uma geração vê como um luxo, a seguinte vê como uma necessidade”. Esta nada tem de paradoxal: após degustarmos alguns pratos condimentados com cravinho importado das Molucas por preço exorbitante, não vamos ser capazes de suportar a ideia de passar o resto da vida sem esta especiaria. E como outros pensarão da mesma forma, os mercadores arranjarão forma de que o luxo ocasional se converta num hábito regular, fretando mais navios, pressionando os produtores, promovendo ofertas diferenciadas em função do que o cliente está disposto a pagar, eventualmente adulterando a mercadoria para aumentar a margem de lucro ou para responder a um inesperado acréscimo da procura ou a uma contracção da oferta, resultante de secas, furacões ou pragas de insectos ou fungos.

