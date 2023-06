O líder do PSD retirou a confiança política ao ex-autarca Joaquim Pinto Moreira, constituído arguido na Operação Vórtex — mas o deputado exerce as funções praticamente sem qualquer restrição. Oito dias depois dessa retirada pública de confiança, o deputado foi apontado pela direção do grupo parlamentar do PSD como membro efetivo da comissão parlamentar de Defesa e como membro suplente da comissão de Saúde, exatamente as duas comissões que integrava antes de ter suspendido funções — decisão que auto-revogou e levou a que o líder lhe retirasse confiança. A posição do grupo parlamentar, garante a direção do PSD, está alinhada com a de Luís Montenegro

Num email enviado aos deputados pelo chefe de gabinete do grupo parlamentar a 12 de junho, ao qual o Observador teve acesso, foi anexado um documento com o nome “Mapa das Comissões”, em que eram distribuídos os deputados do grupo parlamentar pelas várias comissões permanentes e pela comissão de inquérito em curso.

Confrontado pelo Observador com o facto de Pinto Moreira continuar a manter as posições nas duas comissões parlamentares, o líder parlamentar Joaquim Miranda Sarmento confirmou o facto com uma frase lacónica, ignorando que o líder retirou a confiança ao deputado em causa: “Os deputados pertencem a comissões”. Na mesma linha, o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, disse ao Observador que “pertencer às comissões é um direito dos deputados”, que “não há descoordenação” e que este facto “não abre nenhuma exceção àquilo que o presidente disse”.

