Várias pessoas e uma grande agitação. À porta de duas escolas de Madrid, que servem como local de voto para as eleições gerais, a afluência às urnas este domingo ao final da manhã parecia ser elevada, apesar do calor que se fazia sentir. Em certos momentos, em que confluíam muitos eleitores, formavam-se algumas filas dentro das salas de aulas e pavilhões desportivos com mesas onde estavam amontoados boletins de voto e envelopes, urnas e cabines onde se garante que o voto é secreto.

Mesmo que o voto seja secreto, não será difícil fazer uma previsão dos resultados na escola de Guindarela, no bairro de Salamanca, localizado no coração de Madrid, e no centro de Educação Infantil e Primário, localizado no bairro de El Pozo. Apesar de ficaram a apenas 10 quilómetros de distância, as diferenças ideológicas não poderiam ser mais expressivas nos dois espaços.

Foi na escola da Guindarela, rodeada de apartamentos com fachadas bem cuidadas, que três amigas estavam a conversar no recreio, após terem votado. Ao Observador, Toñi Núñez confidenciou que ia agora para a “serra” do norte de Madrid, um local onde tem uma casa de férias e de onde vai acompanhar a noite eleitoral. “Espero que haja uma mudança”, afirmou, ao mesmo tempo que abanava o leque que tinha na mão esquerda.

