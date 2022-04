Prisioneiros de guerra. As trocas, os vídeos e a (possível) violação das regras internacionais

Prática comum em contexto de guerra, e também uma das preocupações das organizações que promovem a segurança na Europa, a troca de prisioneiros nesta invasão tem sido, ao longo dos últimos dias, um dos pontos de discussão entre Rússia e Ucrânia. Independentemente do país de origem, os soldados ou civis capturados surgem em vídeos,que são partilhados nas redes sociais e que têm servido para mostrar que aquelas pessoas estão vivas, mas estão do outro lado da força — funcionam como moeda de troca, como aviso e como ameaça.

E esta segunda-feira chegaram novas informações, que traçam um novo caminho nestas negociações que envolvem prisioneiros dos dois lados do conflito em curso. Um vídeo mostra dois soldados britânicos, de 28 e 48 anos, alegadamente capturados pelas forças russas, a pedirem para serem libertados em troca de Viktor Medvedchuk, o aliado de Putin capturado pelas tropas ucranianas na semana passada e o prisioneiro de guerra mais promovido pela Ucrânia.

Os dois britânicos, ShaunPinner e Aiden Aslin, em declarações individuais, dirigiram-se a Boris Johnson, para que o primeiro-ministro do Reino Unido ajude nas trocas.

Aiden Aslin and Shaun Pinner, who had been serving in the Ukrainian marine have called on Boris Johnson to help exchange them for pro-Moscow politician Viktor Medvedchuk who is currently detained in Kyiv pic.twitter.com/Zt3RUKQTsD

