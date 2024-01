Na lista de países hostis que a Rússia publicou logo após o início da invasão à Ucrânia, um dos países que a integra adota tradicionalmente posicionamentos neutrais na maneira como gere a sua política externa: a Suíça. O país foi, aliás, alvo de várias críticas pelos dirigentes do Kremlin. Ainda em dezembro de 2023, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, lamentava que Berna “tivesse esquecido as tradições gloriosas de neutralidade, em favor de interesses obscuros no contexto da crise ucraniana”.

Nas mesmas declarações, Maria Zakharova considerava que a Suíça tinha desperdiçado a “oportunidade para agir” enquanto “mediadora na procura de soluções” para a paz. Indiferente às críticas do Kremlin, a Suíça tem intensificado os esforços para chegar a uma maneira de terminar com o conflito na mesa da negociações. Esta semana, em que ocorre o Fórum Económico Mundial em Davos que junta vários líderes mundiais (um dos quais o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky), foi o timing ideal para a diplomacia helvética demonstrar que está empenhada em ajudar a construir o caminho para a paz na Ucrânia.

“Podemos ter sucesso em algo que as Nações Unidas não tiveram”, afirma o ministro dos Negócios Estrangeiros suíço, Ignazio Cassis, assumindo um objetivo bastante ambicioso de chefiar as negociações de paz. Embora este papel de líder que Berna quer desempenhar, o diplomata não tem expectativas elevadas, pelo menos a curto prazo: “No meio de uma guerra, já é um sucesso encontrar uma linguagem comum para falar sobre paz”.

