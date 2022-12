Quais são as vantagens do capitalismo? Porque é que a história de um sistema que tira sistematicamente países e pessoas da pobreza tem uma fama tão má? Foi sobre isso que Rainer Zitelmann, que esteve em Portugal para apresentar o seu livro Em Defesa do Capitalismo, falou com o Observador.

A obra de Zitelmann é bastante variada. De Hitler a Adenauer, o historiador tem escrito sobre todas as grandes políticas alemãs do século XX. Este livro surge numa altura em que, depois de umas décadas de euforia capitalista, Zitelmann vê as suas vantagens serem ameaçadas, não por contrapropostas reais, mas pelo que vê como propaganda ideológica baseada no desconhecimento histórico. É esse desconhecimento que Rainer Zitelmann diz querer combater, com uma avalanche de dados e estatísticas que comprovam o modo como, por todo o mundo, o capitalismo fez diminuir a pobreza e aumentar o nível de vida.

Esta é uma conversa que vai da história do século XX aos grandes bilionários da tecnologia, dos problemas éticos às revoluções socialistas, sempre em volta de pobres, ricos, e de um tema tão vasto como o capitalismo.

▲ A capa de "Em Defesa do Capitalismo", a edição portuguesa do livro de Rainer Zitelmann, pela Aletheia

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.