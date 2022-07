Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As notas também ardem. E a expressão queimar dinheiro ganhou forma em Portela do Sobral, em Abiul. Quando Paula colocou algum dinheiro no sótão, cerca de 2000 euros, não imaginava que em poucos minutos seria transformado em cinza.

As chamas chegaram esta terça-feira, sem avisar. Queimaram o telhado, tudo aquilo que estava no sótão e, só não foram mais longe, porque Fernando, marido de Paula, pegou nos 20 garrafões de água que tinham em casa e impediu que o fogo entrasse na cozinha, depois de ter descido as escadas. “Se isto pegasse aqui no sofá, ia a casa toda”, explica Fernando. E aponta para o sofá azul escuro, colocado mesmo ao lado da porta da cozinha que dá acesso ao sótão. Aliás, dava. Agora é uma casa a céu aberto.

