Richard Zenith e Fernando Pessoa: o que revela a nova biografia do poeta português?

É difícil ter noção da importância do trabalho de Zenith com a obra de Pessoa; uma das maneiras mais fáceis de a notar, contudo, passa por esta biografia e pela sensação de que ela não era completamente necessária. É claro que é bom ter a informação biográfica de Pessoa reunida num só volume, e que não deslustra a imagem do nosso maior poeta contemporâneo a existência de uma biografia de dimensões bíblicas. A sensação que se tem ao lê-la, contudo, é a de que não há aqui nenhuma descoberta verdadeiramente importante. É claro que Zenith tem informação nova, que há cartas que mais ninguém tinha lido ainda, pormenores sobre a família que não eram conhecidos; no entanto, o efeito ordenador que uma biografia costuma ter sobre a imagem de um poeta, a demonstração de uma coerência ou de grandes períodos criativos, não aparece propriamente nesta biografia. Isto não se deve a um mau trabalho de Zenith — deve-se ao bom trabalho anterior. O acesso que temos hoje à obra de Fernando Pessoa dá-nos uma imagem da sua personalidade fragmentada e uma consciência do jogo de estilos e personalidades que se devem, em grande parte, ao esforço organizador de Zenith. Se esta biografia não nos desse mais nada, dava-nos a consciência da importância do trabalho editorial que, nos últimos anos, foi feito em torno de Pessoa.

Não há nenhum leitor interessado em Pessoa que não conheça a questão da heteronímia e não saiba até que ponto esta fragmentação foi explorada por Pessoa; não há ninguém que não tenha consciência das contradições do poeta e que não saiba que o poeta também tinha consciência delas. Aquilo que Zenith tem para nos dizer sobre Pessoa parece pouco, no muito da muita informação que nos traz, porque já no-lo disse da maneira mais generosa possível: ao fazer parecer que, na leitura de Pessoa, éramos nós que o descobríamos, como se a organização dos trabalhos do poeta não influenciasse a leitura que fazemos dele.