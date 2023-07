Entre 1912 e 1913, no contexto das Guerras dos Balcãs, vários súbditos judaicos do Império Otomano na Grécia obtiveram títulos provisórios de nacionalidade portuguesa por serem descendentes de judeus expulsos de Portugal no século XV. A grande maioria residia em Salónica, onde existia uma importante comunidade judaica sefardita. Eram pessoas com ligações afetivas e emocionais a Portugal, que nalguns casos preservavam os costumes e a língua dos seus antepassados. Quando Salónica foi conquistada pelos alemães, em abril de 1941, e principalmente quando os judeus começaram a ser perseguidos e deportados, um ano depois, muitos optaram por mudar-se para a capital grega, Atenas, onde era ainda possível viver com alguma normalidade. A situação mudou no início de 1943, quando a comunidade judaica ateniense foi segregada em duas áreas da cidade e obrigada a usar a Estrela de David. As deportações para os campos de concentração começaram em março desse ano.

Entre os judeus que foram enviados para Bergen-Belsen, encontrava-se um grupo de 19 indivíduos com nacionalidade portuguesa. Estes passaram um ano no Bloco Neutro do campo de concentração no norte da Alemanha, aguardando que Portugal respondesse aos seus apelos e os libertasse. Mas tal não aconteceu — apesar das muitas cartas escritas e enviadas e dos apelos de diferentes associações judaicas em Portugal, os judeus sefarditas Nino, Marguerite e Elie Barzilai, Elie, Ester e Jacques Benveniste; Vital, Rebeca, Nina e Jacques Benveniste; Maurice Dosti, Elie, Ketty, Humberto e Maurice Levy; e Elie, Flora, Joseph e Lea Salmona, só encontraram a liberdade por que tanto desejaram depois do final da guerra, a bordo de um “comboio perdido” com destino à atual República Checa. Antes de chegarem a meio do caminho, foram descobertos por soldados norte-americanos. Depois de terem atravessado meia Europa, puderam finalmente regressar a casa.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.