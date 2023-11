Transição para uma economia circular, descarbonização, justiça ambiental e redução da dependência dos plásticos descartáveis. Para Sage Lenier, ativista climática norte-americana, estes não são temas desconhecidos. Aos 19 anos, começou a dar um curso na faculdade que frequentava, a Universidade de Berkeley, na Califórnia, para mostrar aos outros alunos algumas soluções que podiam adotar para um futuro mais sustentável.

Agora, cinco anos depois, o curso passou a ser também uma organização sem fins lucrativos, a Sustainable & Just Future, fundada para que seja possível transmitir os ensinamentos a um “público global”. Atualmente com 24 anos e após ser distinguida, pela revista Time, como uma das 10 “líderes da próxima geração”, Sage Lenier deixou as salas de aula para dar uma lição aos participantes da Web Summit.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.