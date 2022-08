Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Durante vários anos, L. guardou o que viveu em segredo e nunca conseguiu falar do que lhe acontecera. Tinha apenas 16 anos e participava numa formação para jovens religiosas quando um padre a violou brutalmente, segundo conta. Hoje, aos 44 anos — e depois de ter denunciado o caso ao ainda bispo da diocese (por se tratar de um padre que também se mantém no ativo), a uma comissão diocesana e recentemente à comissão independente –, L. decidiu publicar no Observador o seu testemunho, como forma de apelo à denúncia. E fala a todas as vítimas que ainda hoje sofrem em silêncio os traumas que situações idênticas lhes deixaram.

A história de L. chegou ao Observador na mesma semana em que o Patriarcado de Lisboa anunciou o afastamento de um padre da diocese, também por suspeitas de violação de uma mulher, embora maior de idade. Mas a história de L. é outra. É a de uma mulher que foi violada ainda jovem, com apenas 16 anos, numa fase de vocação para uma vida religiosa, e que só anos mais tarde conseguiu finalmente falar do que lhe aconteceu por um único motivo: medo. Fê-lo, primeiro, a alguém de confiança, que lhe sugeriu que denunciasse o caso para ajudar a evitar outras vítimas.

