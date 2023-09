A perícia ordenada pelo Juízo Central Criminal de Lisboa a Ricardo Salgado realizou-se nesta quinta-feira, dia 28. A defesa do ex-banqueiro pede que a doença de Alzheimer seja constatada pelo colégio de peritos do Instituto Nacional Medicinal Legal (INML). O objetivo final dos advogados Francisco Proença de Carvalho e Adriano Squilacce é simples: arquivar os autos do caso EDP — e transpor tal eventual arquivamento para outros processos que envolvem Salgado.

Será que que vão conseguir esse objetivo? O facto de o diagnóstico de Alzheimer ser confirmado pelos peritos do INML não significa automaticamente que os processos serão arquivados. Tal seria uma hipótese real, se estivéssemos perante uma situação de inimputabilidade. O problema é que Ricardo Salgado estava completamente são na altura em que terá praticado os crimes que lhe são imputados.

O Observador esclarece tudo em nove perguntas e respostas.

