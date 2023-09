Quando, em novembro de 1892, Eça de Queiroz publicou na Gazeta de Notícias um artigo irónico e astuto sobre a moda francesa de colocar os cadáveres dos “grandes homens” no “Panthéon”, o escritor não poderia imaginar que um século depois estaria, ele próprio, no centro de uma disputa entre os seus 22 descendentes sobre esse mesmo tema: de um lado, os que tiveram a ideia e defendem a sua ida para o Panteão; do outro, os que não querem que os seus restos mortais saiam de Santa Cruz do Douro, em Tormes, onde estão desde 1989, depois de terem já viajado duas vezes — primeiro, em 1900, de Paris, onde morreu, para Lisboa (cemitério do Alto de S. João) e depois, em 1989, de Lisboa para Santa Cruz do Douro. A acontecer, a trasladação prevista para dia 27 de Setembro, será a terceira viagem das ossadas do escritor.

Esta disputa é, simultaneamente, familiar e política, com autarcas, ex-autarcas e ministros a posicionarem-se do lado de uns e de outros. O ex-presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro, do PSD, está contra — em Baião já correu inclusivamente uma petição com cerca de 400 assinaturas que se opõem a esta homenagem. Do outro lado está a Fundação Eça de Queiroz, dirigida pelo escritor Afonso Reis Cabral, e o atual presidente da Junta de Freguesia da localidade, eleito pelo PS. Com eles está ainda José Luís Carneiro, ex-autarca de Baião e atual ministro da Administração Interna, que participou ativamente nesta decisão do Estado português de atribuir honras de Panteão ao grande romancista do século XIX.

Quanto aos familiares: há 13 herdeiros a favor da trasladação e seis contra. Segundo a lei, só os bisnetos podem ter a palavra no que concerne à mudança dos restos mortais do escritor. São estes seis herdeiros que se opõem que, depois de enviarem cartas de protesto ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disseram ao Observador que vão avançar com uma providência cautelar que tente travar o levantamento das ossadas. José Maria Eça de Queiroz, o bisneto mais velho, defende que “as honras de Panteão se façam sem os restos mortais, usando apenas uma placa ou uma estátua”, como recentemente aconteceu com o diplomata Aristides de Sousa Mendes.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.