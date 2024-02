Utilizar o Messenger para enviar mensagens a amigos e conhecidos sem ter uma conta no Facebook vai ser possível. Ver vídeos no YouTube sem que sejam partilhados dados com o Google Chrome também. A Lei dos Mercados Digitais (DMA, na sigla em inglês) é a principal responsável pelas alterações, uma vez que introduz um conjunto de regras com a pretensão de criar um cenário tecnológico mais competitivo, para as empresas e para os consumidores, na União Europeia.

Grandes plataformas digitais, como serviços de mensagens ou lojas de aplicações, têm até 6 de março para garantir que estão em conformidade com a legislação europeia, que as proíbe de darem um tratamento favorável aos seus serviços em detrimento do das concorrentes. Passa a ser obrigatória a interoperabilidade com os rivais. Apesar de ainda faltarem semanas para que o prazo estabelecido pela Comissão Europeia chegue ao fim, os efeitos da DMA começaram a fazer-se sentir há vários meses. No verão do ano passado, antes mesmo de ter sido divulgado o nome das empresas visadas, a Meta optou por não lançar a rede social Threads em solo europeu.

A imprensa internacional apontou a Lei dos Mercados Digitais como a principal responsável pois a única forma de aceder à plataforma era através de uma conta de Instagram, aplicação também detida pela Meta. À época, Christine Pai, porta-voz da tecnológica, admitiu que a rede social não tinha sido disponibilizada na Europa devido a “incerteza regulatória futura”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.