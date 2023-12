A Tia Cátia recebeu a equipa do Observador em sua casa vestida de vermelho e com brincos em forma de árvore de Natal. Caso ainda restassem dúvidas sobre a época em que estamos, passámos a tarde numa cozinha decorada de acordo com a quadra onde as bolachas se misturavam com o cenário. Umas, decoradas e empacotadas para o vídeo que íamos fazer. Outras, reservadas num frasco de vidro, pronto para ser aberto, mas onde só cabia uma mão de cada vez. “Estas bolachas estão aqui para vocês, comam mais, queridos.”

Na verdade, a anfitriã chama-se Cátia Goarmon. Uma mãe de família a trabalhar em marketing que, como tantas outras pessoas, perante um desemprego inesperado aos 42 anos, mudou radicalmente de vida. A diferença, no seu caso, é que a mudança de carreira a levou para os ecrãs de televisão. Há nove anos inscreveu-se no programa Masterchef em busca de um curso da prestigiada escola Le Cordon Bleu, mas um acidente atirou-a para fora da competição já na reta final. Contudo a semente estava lançada, e quando a Fox a desafiou para um teste de imagem nasceu o programa “Os Segredos da Tia Cátia”, que pode ser visto no canal 24Kitchen. Quase uma década volvida o resumo é este, mas muito mais aconteceu pelo meio e é a própria Tia que nos vai contar. Não há problema em tratá-la assim, afinal para a família já é tia desde os nove anos, e para o resto do público, já nem a conhecemos por outro nome.

O Observador desafiou a Tia Cátia a mostrar como se faz uma casinha de biscoito. Feito um vídeo e umas quantas fotografias, a acelerada e eficiente Tia Cátia ficou, finalmente, disponível para a nossa entrevista. Encostadas ao balcão, porque explica que é assim que está acostumada a estar, e com o cheiro doce de uma cozinha natalícia, falámos sobre tradições de Natal, o menu da consoada que é sempre aprovado pela mãe (do seu bacalhau verde ao pato que está a pensar introduzir este ano), o projeto familiar que está a desenvolver, porque o filho mais velho também é cozinheiro, e as lições que a vida lhe tem ensinado.

