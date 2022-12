Triplamente destilado. Duplamente tostado. Um whiskey único.

Uma combinação dos melhores whiskeys de alambique e de grão fino é amadurecido em barris de carvalho.

O objetivo? Criar um paladar complexo de notas doces de xerez e baunilha. Até aqui, tudo normal. É este o processo por trás de cada garrafa Jameson Irish Whiskey alguma vez produzida.

O que distingue Jameson Black Barrel dos outros membros da família é ter sido envelhecido em barricas de carvalho americano que foram duplamente tostadas, com o propósito de intensificar o sabor – processo a que no passado se recorria por necessidade, mas que Jameson Black Barrel faz por escolha. Desta dupla carbonização surgem sabores ricos, notas de frutos secos, de especiarias e, ainda, a doçura da baunilha. E à medida que desfruta do seu whiskey, pode sentir o sabor fumado proveniente da intensidade da madeira tostada e notas aromáticas de caramelo. Todos os whiskeys Jameson são especiais, mas Jameson Black Barrel é duplamente especial, o que o torna um whiskey singular.

Em baixo, apresentamos cinco formas de beber Jameson Black Barrel.