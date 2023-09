É ele próprio que avisa cedo para as contradições: nunca escreveu um diário, mas há umas páginas que o são; não gosta de escrever sobre ele mesmo, mas adora obras em que os autores falam deles; todos os seus filmes são autobiográficos, mas nada aconteceu exatamente assim. Desses aparentes paradoxos, destila a honestidade com que se nos apresenta neste livro. Hermeneuta dele mesmo, não vale a pena pormo-nos a tentar descobrir ligações entre histórias e filmes, pormenores da vida do realizador e a obra; ele mesmo as assume a todas logo nas curtas páginas da introdução: este livro “demonstra a relação estreita entre o que escrevo, o que filmo e o que vivo”.

Façamos como os espanhóis aos presuntos: de Vilar Formoso para lá, são espanhóis; para cá, são ibéricos. Assim: Pedro Almodóvar é o cineasta ibérico mais bem-sucedido da história, ou, o que é quase o mesmo, um romancista falhado. Como tantos de nós: cronistas, realizadores, corretores de seguros, pivôs de Telejornal, assistentes de call center, gurus da auto-ajuda. Esta é a primeira coisa que aprendemos com O Último Sonho, coleção de 12 histórias escritas ao longo de mais de 50 anos, entre o final dos anos 60 e o ano passado, já com os sons da guerra da Ucrânia na televisão, a sobreporem-se aos tambores das procissões da Semana Santa, entrando pela janela de um apartamento em Madrid.

▲ A capa de "O Último Sonho", de Pedro Almodóvar, publicado pela Alfaguara (tradução de Helena Pitta)

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.