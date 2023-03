Steven Spielberg está rodeado de gente no hotel Beverly Hilton. Bruno Caetano, que nunca esteve sequer perto do realizador norte-americano, decide arriscar. Não tem feitio para se meter com celebridades, mas não sabe quando volta a ter igual oportunidade. “Queria dizer-lhe que o ‘ET’ foi o primeiro filme que vi na vida. ‘Você tem culpa no cartório, é também por sua causa que estou aqui’. Era isto”. Entre dois concorrentes aos Óscares, um tem 22 nomeações, outro — o produtor português — tem apenas uma, com o realizador João Gonzalez, a deste ano, por “Ice Merchants”.

Gonzalez aterrou em Los Angeles a 19 de fevereiro, apenas um dia antes do tradicional almoço dos Óscares, onde todos os nomeados se reúnem antes do grande evento. Nunca tinha estado nos Estados Unidos da América. E, apesar do seu “Ice Merchants” ter chegado às Américas já com um impressionante número de prémios em festivais no mundo inteiro (eram mais de 40, com um Annie conquistado no passado dia 26 de fevereiro), o realizador português de 27 anos, estava nervoso com o almoço.

Por umas semanas, a vida de Gonzalez foi muito parecida à de uma figura habituada às altas negociações de Hollywood que quer promover um blockbuster. E vejamos: “Ice Merchants” pode nunca chegar a números de filmes da Marvel, mas, na primeira semana em que se estreou, cerca de 100 mil pessoas viram a curta-metragem em 400 sessões nos EUA. O realizador levou bagagem para ficar um mês inteiro a fazer promoção, dar entrevistas — ao vivo ou a partir do seu quarto em Los Angeles –, marcar futuras reuniões com grandes estúdios de cinema e ter dois dedos (ou todos os dedos) de conversa com nomes grandes da animação, como os autores de “Gatos das Botas: O Último Desejo”, da DreamWorks. E não foi sozinho.

