André Gomes Pereira já sabia, em meados do ano passado, quando apresentou a candidatura aos apoios comunitários para agricultura biológica, que iria receber menos do que antes — na Quinta do Montalto, que administra, a redução rondaria os 10%, mas noutra exploração no interior de Castelo Branco chegaria aos 25%. Isso era “assumido e ficou claro“, à luz do novo desenho da Política Agrícola Comum (PAC) que lhe iria retirar, por exemplo, apoios específicos para a manutenção do “subcoberto vegetal” — a vegetação no solo entre as vinhas.

O que não tinha ficado, para si, claro foi o que acabou por acontecer na semana passada: é que mesmo já se tendo candidatado a um valor inferior ao do quadro anterior, foi notificado pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) de um montante de apoio 35% abaixo do que aquilo a que se propôs. “Foi com grande surpresa, isto nas vésperas do final do mês, em que temos o fluxo de caixa planeado a contar com esse dinheiro para ordenados. E de um momento para o outro não chega tudo”, refere, ao Observador. O produtor de 44 anos lamenta que aos agricultores não tivesse sido dada uma estimativa mais aproximada do valor de apoios que viriam a receber — muitas decisões são tomadas com meses, anos, de antecedência a contar com verbas que, afinal, não vão chegar.

As regras da PAC mudaram e a lógica de atribuição dos apoios para a agricultura biológica também, passando os agricultores a ser informados sobre um intervalo mínimo e máximo de apoio potencial, assim como um médio. O valor final a atribuir está dependente do volume de candidaturas, que aumentou muito acima do previsto. Resultado: há mais agricultores a ser apoiados, mas muitos apoios unitários foram inferiores ao previsto — os valores que têm sido revelados pelas confederações apontam para menos 35% na agricultura biológica e 25% na produção integrada. “Acho que há aqui uma falta de planeamento, de bom senso, um amadorismo do Ministério. Isto sabia-se desde meados do ano passado, quando foram feitas as candidaturas. Já devia ter sido comunicada há muito tempo para os agricultores se puderem preparar”, critica.

