Uma história, uma caixa azul e um pássaro para falar de saúde mental a crianças e adolescentes

Aumentar a literacia em saúde mental, combater preconceitos, fornecer mais informação e conhecimento sobre as doenças mentais, detetar sintomas e perceber como ajudar. São estas as bases do projeto Porta Aberta à Saúde Mental da Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde de São João, no Porto. O projeto abrange as zonas do Porto, Maia e Valongo e, a cada ano letivo, uma equipa de três terapeutas ocupacionais e uma psicóloga anda pelas escolas destes concelhos com uma história, uma caixa azul, números e cartazes, temas e atividades. E um pássaro diferente de todos os outros para abordar um assunto sério em contexto escolar.

O projeto, que tem dois programas distintos para turmas do quarto e do nono ano, surgiu em 2011 e já chegou a 2402 estudantes de trinta escolas dos três municípios. Inicialmente focou-se apenas no nono ano, mas em 2019 passou também a abranger o quarto ano de escolaridade no concelho da Maia. Neste ano letivo, envolverá 334 alunos dos dois ciclos de 12 escolas da Maia e Valongo.

O programa do quarto ano compreende dois momentos em dois dias, não necessariamente consecutivos. No primeiro é feita a leitura encenada da história Edmar, o Passarinho Albino, de Manuela Mota Ribeiro, que reflete sobre questões de liderança, estigma, fatores protetores de doença mental, empatia e atenção. O livro fala da importância de perceber o outro e aceitar a diferença. Depois do conto, cada aluno faz um desenho inspirado na história. No segundo momento, são feitas dinâmicas de grupo com recursos a esses desenhos e a conteúdos explorados na narrativa.