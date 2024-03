Vários hospitais da região de Lisboa registaram diminuição de consultas em 2023 (em contraciclo com o SNS)

O ano de 2023 ficou marcado por um registo histórico no SNS, que atingiu o maior número de sempre de consultas e cirurgias realizadas desde a sua criação, em 1979. No entanto, continuam bem visíveis as assimetrias geográficas, com um SNS a funcionar a velocidades distintas consoante a zona do país. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, várias unidades hospitalares não só não acompanharam a tendência de aumento do número de consultas como até registaram uma quebra nesse indicador, em 2023, na comparação com o ano anterior, mostram os dados do Portal da Transparência do SNS, consultados pelo Observador.

Começando pelos dados nacionais, o SNS realizou cerca de 13 milhões e 273 mil consultas ao longo do ano passado, mais 3,7% do que em 2022 e mais 6,5% do que em 2o19, o último ano pré-pandémico. A região Norte surge destacada como a zona do país com mais consultas anuais: em 2023, realizou cerca de 5 milhões e 477 mil consultas (um aumento de 4% em relação a 2022), mais de um milhão de consultas acima da produção da região de Lisboa e Vale do Tejo. Em terceiro lugar, surge a região Centro, com 2 milhões e 423 mil consultas — mais 4% do que em 2022. Depois segue-se o Alentejo, com cerca de 478 mil (esta foi, de resto a região, que mais cresceu, ao registar um aumento de 9%). Já os hospitais do Algarve fizeram mais 333 mil consultas — um acréscimo de 4,1%, em linha com a média nacional.

Hospital Beatriz Ângelo foi o que registou maior diminuição das consultas

Se, por um lado, a região de Lisboa conseguiu aumentar a atividade assistencial neste indicador em 2023 (com um acréscimo de 2,8%, o mais baixo de todo o país), por outro lado, várias unidades realizaram, no ano passado, menos consultas do que em 2022. O Hospital de Loures foi o que registou a maior diminuição. Em 2023, esta unidade (que, então servia uma população de 280 mil habitantes, dos concelhos de Loures, Mafra, Odivelas e Monte Agraço) garantiu cerca de 226 mil consultas, o valor mais baixo dos últimos dez anos e 4,2% abaixo do registado em 2022. Se a comparação for feita com o período pré-pandémico, em que o Hospital Beatriz Ângelo era gerido em regime de Parceria Público-Privada (PPP), a diferença é ainda maior: nesse ano, foram feitas cerca de 2786 mil consultas, mais 21% do que no ano passado.