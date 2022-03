Vergar os ucranianos e ajustar contas com Chernobyl. Porque é que Putin lança as tropas sobre as centrais nucleares?

Para trás ficou uma madrugada intensa de combates que levaram à morte de três soldados ucranianos e um incêndio de grandes dimensões que chegou a levantar a preocupação de uma grande libertação de radioatividade.

Se a tomada de Chernobyl aparenta estar essencialmente carregada de simbolismo, a captura de Zaporíjia já levanta questões mais pragmáticas e de risco real. Para já, a Agência Internacional de Energia Nuclear garante que não houve libertação de material radioativo — mas condenou duramente a ofensiva russa, salientando que os confrontos armados podem causar danos irreversíveis na infraestrutura nuclear e levar à libertação de radiação perigosa. O ataque russo à maior central nuclear ucraniana deixa a nu a enorme dependência da Ucrânia em relação à energia nuclear e não representa apenas mais uma cidade tomada pelos russos: pode ser uma ferramenta geoestratégica vital para fazer vergar a Ucrânia.

Ucrânia depende da energia nuclear

Há um dado fundamental para perceber a relevância do ataque russo à central nuclear de Zaporíjia: a Ucrânia é atualmente o terceiro país do mundo mais dependente da energia nuclear. Segundo dados compilados pelo Our World in Data, a produção nuclear foi responsável por 52,34% da eletricidade produzida na Ucrânia em 2020. O país fica atrás apenas da França (com uma percentagem na ordem dos 69%) e da Eslováquia (acima dos 53%). Ao contrário do que poderia supor-se, o desastre nuclear de Chernobyl não fez a Ucrânia afastar-se da energia nuclear. Pelo contrário, a dependência dos ucranianos em relação à energia nuclear mais do que duplicou desde essa altura — em 1985, a energia nuclear era responsável por apenas 19,6% da eletricidade produzida no país.

Atualmente, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atómica, existem 15 reatores nucleares operacionais na Ucrânia, distribuídos em quatro centrais nucleares. A estes, somam-se os quatro reatores nucleares da central de Chernobyl, permanentemente desativada, e dois reatores nucleares em construção na central nuclear de Khmelnytskyi, cuja capacidade de produção deverá ser sensivelmente duplicada com a entrada em funcionamento destes dois novos reatores.

A central de Zaporíjia é indiscutivelmente a maior de todas. Com seis reatores nucleares em funcionamento, aquela estrutura é responsável pela produção de 20% de toda a eletricidade consumida na Ucrânia, segundo a Bloomberg. Ou seja, é uma localização vital para o funcionamento do país. Sem ela, a Ucrânia vê-se privada de um quinto da sua produção elétrica, não só deixando milhões de cidadãos sem luz em casa como também colocando em risco o funcionamento de serviços centrais do país. Depois de ter sido capturada pelos russos, a central nuclear foi parcialmente desativada, de acordo com a AIEA. Esta sexta-feira, apenas um dos seis reatores nucleares estava em funcionamento — e apenas a 60% da sua capacidade máxima.

Isto significa que, neste momento, a captura da central nuclear por parte dos russos já desativou efetivamente a maior fonte de energia da Ucrânia. Além disso, a AIEA confirmou que já não tem contacto com os responsáveis ucranianos da central nuclear, pelo que não consegue continuar a sua missão de controlar os trabalhos da infraestrutura. A situação motivou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU e o diretor da AIEA, Rafael Mariano Grossi, já se disponibilizou para viajar até à Ucrânia e para negociar com as forças armadas russas o acesso dos responsáveis da organização à central nuclear, para garantir o funcionamento seguro da infraestrutura.

Mesmo depois de partes da central, incluindo um dos seis reatores, terem sido atingidas pela artilharia russa e de as forças ocupantes terem tomado o controlo da estrutura, não foi registada qualquer fuga de radiação e os trabalhadores ucranianos continuam a operar a central, sob controlo russo. Ainda assim, o diretor a AIEA salientou que a situação “podia ter sido dramática”.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de espalhar o “terror nuclear” com os ataques à central e o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, não poupou nas palavras quando, na noite de quinta-feira, lançou o alerta: “O exército russo está a disparar de todos os lados sobre a central nuclear de Zaporíjia, a maior central nuclear da Europa. O fogo já começou. Se houver uma explosão, será 10 vezes maior do que Chernobyl. Os russos têm de cessar fogo imediatamente, permitir a passagem aos bombeiros e estabelecer uma zona de segurança.”

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

Os potenciais riscos de segurança para a Ucrânia e para toda a Europa caso a central nuclear perca a capacidade de manter o combustível nuclear a baixas temperaturas lançaram o pânico sobre o mundo ocidental. Com a maior central nuclear da Europa em mãos russas, os governantes europeus e dos EUA coordenaram-se para uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Falando perante os representantes mundiais nas Nações Unidas, a embaixadora britânica Barbara Woodward foi dura nas acusações à Rússia. “Foi a primeira vez que um estado atacou uma central nuclear abastecida e em funcionamento”, disse, salientando que tal ataque é “claramente ilegal à luz da lei internacional da convenção de Genebra”.

Mas, além dos riscos óbvios de segurança que colocam em causa a sobrevivência do continente europeu, o ataque russo à central nuclear poderá ser também estratégico na invasão da Rússia. É indiscutível que a central de Zaporíjia é um dos lugares vitais da economia ucraniana, sem a qual o país se vê profundamente enfraquecido, com a sua principal fonte de eletricidade desativada e sem capacidade para manter serviços fulcrais em funcionamento.

A particular importância deste ponto estratégico para a Ucrânia sugere que o objetivo da Rússia seria o de tomar o controlo da central nuclear, passando a controlar o abastecimento de eletricidade do país, e não o de provocar um desastre nuclear na região, que teria consequências igualmente devastadoras para o território russo.

De acordo com o investigador britânico James Acton, diretor do programa de política nuclear do think-tank Carnegie Endowment for Internacional Peace, é improvável que os russos quisessem deliberadamente atingir com artilharia partes da central nuclear, pelo que o incêndio e a destruição parcial de algumas estruturas terá sido um efeito colateral das operações militares com vista ao controlo da central nuclear. “Especularia que a central não foi deliberadamente visada como alvo e que foi, essencialmente, um dano colateral”, escreveu Acton. “A campanha russa tem sido brutal e desajeitada.”

James Acton destacou também que o grande problema técnico em causa prendia-se com a possibilidade de o incêndio que deflagrou na central cortar as ligações da estrutura à energia elétrica, que alimenta o sistema de arrefecimento do combustível nuclear. Sem arrefecimento, as temperaturas dentro de um reator poderiam atingir valores altíssimos, derretendo o combustível e conduzindo a explosões que poderiam levar à libertação de material radioativo. O incêndio, contudo, ocorreu num edifício usado para exercícios, pelo que não foi posto em causa o funcionamento dos reatores, que foram gradualmente arrefecidos e desativados.

Putin quer fazer ucranianos sofrer para derrotar regime de Kiev

Vários especialistas concordam que a intenção dos russos ao capturar a maior central nuclear europeia é a de usar a população civil como arma contra os ucranianos.

“Este é o modus operandi da Rússia”, disse ao jornal britânico Mirror o investigador Andrew Wilson, professor de estudos ucranianos na University College de Londres. “Eles atacam a população civil para a fazer sofrer e a fazer perder a fé nos seus líderes democráticos por não estarem a receber serviços básicos. A esperança da Rússia é a de que Ucrânia se renda, algo que penso que não vai acontecer.”

Wilson diz também não acreditar que o bombardeamento de partes da central nuclear não terá sido intencional. “Esperamos que não. Que tenha sido uma unidade local num ato de rebeldia, porque estas coisas são construídas para aguentar terramotos, mas não para mísseis ou bombardeamentos”, diz o académico, lembrando que a Ucrânia é profundamente dependente da energia nuclear e que é essa dependência que a Rússia está a procurar explorar. “Uma leitura otimista diz-nos que esta é uma estratégia brutal para retirar à população serviços básicos e não para fazer explodir o local.”

O investigador diz também que o facto de a Rússia ser vizinha da Ucrânia não sustenta a tese de um bombardeamento intencional da central nuclear: “Se o vento soprar na direção errada, vai atingi-los também.”