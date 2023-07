1 O que é uma verificação técnica? É uma análise rigorosa e integral em que são testados todos os componentes e sistemas dos veículos, de modo a obter indicações quanto ao estado de conservação e funcionamento de automóveis usados. Uma equipa de técnicos especializados realiza testes de diagnóstico, eletrónicos, funcionais e ensaios dinâmicos para obter indicações claras sobre a condição da viatura que o vendedor pretende disponibilizar no mercado, eliminando as incertezas.

2 O que é a VerifiCar? VerifiCAR é a nova marca da Controlauto, criada para proporcionar a confiança e a transparência nos negócios de compra e venda de automóveis usados em Portugal, principalmente para negócios entre particulares. Trata-se de um modelo de negócio que aposta num serviço de verificação de viaturas usadas realizado por técnicos credenciados que analisam o estado de funcionamento e conservação antes da venda. A marca nasceu com o objetivo de anular a desconfiança e a falta de informação correta e pertinente sobre os veículos disponíveis no mercado de usados. O serviço VerifiCar pretende assim democratizar a compra e venda de automóveis usados entre particulares, apostando na credibilidade e segurança que todos esperam. Até agora, o comprador não tinha acesso a fontes de informação imparciais e fidedignas sobre o verdadeiro estado do veículo que pretendia comprar. Não surpreende, portanto, que os negócios informais de compra e venda de automóveis implicam riscos elevados de desconfiança associados à compra. Mas isso pertence ao passado. Agora pode ter acesso a um comprovativo, isento e verdadeiro, que garante o atual estado do veículo perante as partes envolvidas. A VerifiCar surge como resposta direta às necessidades dos compradores e vendedores particulares de automóveis usados. A verificação técnica garante a emissão de um relatório detalhado acerca do real estado do carro que assegura transparência ao vendedor, ao mesmo tempo que permite ao comprador conhecer com rigor as características e o estado do carro que está a comprar.

3 Como funciona o serviço VerifiCar? Consiste numa rigorosa avaliação técnica de todos os sistemas e componentes do automóvel, de modo a avaliar o estado de conservação em que se encontram. Recorrendo a equipamentos de teste e diagnóstico, os técnicos especializados da VerifiCar levam a cabo uma análise integral da viatura e emitem um relatório detalhado com as informações sobre o estado de funcionamento de todos os sistemas. Pode conhecer todo o processo neste vídeo. Desde o motor e órgãos mecânicos auxiliares, caixa de velocidades, direção, travagem, suspensão, sistema elétrico, equipamentos e componentes eletrónicos até à integridade de chassis e carroçaria, tudo é devidamente verificado para garantir o sucesso mútuo do negócio, seja comprador ou vendedor. O relatório VerifiCar é uma prova imparcial que atesta as condições reais de funcionamento do veículo no momento da verificação. Esta solução tem o custo de 96 euros e dá a quem vende um elemento diferenciador que potencia o negócio, enquanto dá aos compradores toda a transparência e segurança que procuram na compra.

4 Em que consiste o serviço VerifiCar PRO? O serviço VerifiCar PRO foi concebido para clientes que, para além da verificação técnica 360º, pretendem adicionar um toque premium ao seu negócio. Neste nível, com um custo de 150 euros, o vendedor particular tem acesso a um conjunto de ferramentas e opções para aumentar a visibilidade do veículo, valorizando-o e acelerando a venda. Desde logo na definição do valor comercial da viatura, através de um serviço de consultoria que analisa os valores praticados no mercado, de forma a ajudar o cliente vendedor a estabelecer o preço de venda ideal do seu carro. A pensar na promoção, as lojas VerifiCar têm um estúdio profissional de fotografia e vídeo onde o automóvel previamente avaliado é o protagonista. Afinal, todos reconhecemos a importância que as imagens de alta qualidade assumem, atualmente, na tomada de decisão. O portefólio de fotos e vídeos pode ser usado livremente pelo vendedor em quaisquer plataformas de comércio eletrónico, melhorando a qualidade da comunicação e aumentando o espectro de potenciais compradores. Neste sentido, o relatório VerifiCar PRO apresenta o veículo de uma forma mais comercial e apelativa, reunindo a síntese informativa da verificação técnica, as imagens e todos os dados necessários para garantir a transparência e conquistar a confiança de quem compra. Sendo um documento digital, o vendedor pode facilmente fazer a partilha nas redes sociais ou publicar em plataformas de compra e venda para promover o negócio ainda melhor, atuando como elemento diferenciador nos anúncios e publicações dos vendedores particulares.

5 Que outros serviços complementares são disponibilizados pela VerifiCar? Em primeiro lugar destacamos a conveniência para quem não tem tempo a perder com papelada. A VerifiCar nasceu para simplificar processos de compra e venda de automóveis usados, facilitando serviços adicionais que incluem a transferência de propriedade da viatura após a venda, a limpeza e preparação da viatura para entrega ao novo proprietário e também um serviço de recolha da viatura no local escolhido pelo vendedor, com a consequente entrega ao comprador onde quer que este se encontre, em território nacional. A oferta integrada VerifiCar inclui a modalidade “Regista” que trata da burocracia envolvida no processo de transferência de propriedade. A modalidade “Prepara” inclui a preparação e limpeza do veículo para garantir que a entrega é feita em estado irrepreensível. A opção “Recolhe & Entrega” é indicada para as aquisições de veículos feitas à distância, permitindo evitar perder tempo com deslocações dos clientes que optam por comprar um carro usado longe de casa, através do telefone ou da internet, mas precisam de ter garantias de satisfação e sentir confiança no negócio.

6 E existem garantias? Quando um veículo é submetido a uma verificação técnica VerifiCar, pode ser incluída uma garantia automóvel que reforça ainda mais a tranquilidade e segurança do negócio. Numa modalidade inovadora e exclusiva para clientes particulares, é possível escolher dois níveis de garantia com cobertura por danos provocados por avaria e serviços de assistência em viagem, com direito a viatura de substituição para automóveis com quilometragem até 300.000 km. A Garantia Essencial cobre os componentes mais básicos do motor e da caixa de velocidades, por períodos de seis ou 12 meses. A Garantia Máxima acrescenta uma camada de cobertura adicional que inclui a maior parte dos componentes do automóvel, estando disponível por um período de 1 ano.

7 Como faço para obter uma análise do meu carro? Apenas precisa de agendar o serviço em verificar.pt, ou através do 210 540 570, e levar o carro a uma loja onde será efetuada a verificação integral do estado da viatura. No fim recebe o relatório técnico e o selo VerifiCar que deve usar para promover o seu negócio, acelerando a venda porque aumenta o nível de confiança dos compradores, tal como é explicado neste vídeo. Atualmente os serviços de verificação técnica estão disponíveis nas lojas VerifiCar, em Matosinhos, junto ao Mercadona, e em Lisboa, no piso -1 do parque de estacionamento do Centro Comercial Colombo.