1 O que é a solidão? A solidão é um sentimento provocado pela falta de contacto com outras pessoas — ou com as pessoas com quem gostaríamos de estar mais frequentemente. É também uma sensação que pode estar relacionada com a ideia de se estar isolado e pode interferir com a nossa qualidade de vida.

2 Há vários tipos de solidão? Sim. Os especialistas referem geralmente dois tipos de solidão: uma solidão social, caracterizada por menos relações com família, amigos e colegas do que aquelas que gostaríamos de ter, e uma solidão emocional, quando não temos relacionamentos de intimidade que permitam partilhas intensas.

3 Sentir solidão é diferente de estar sozinho? Sim. “Estar sozinho apenas nos indica que não está mais ninguém fisicamente presente”, diz a psicóloga clínica Luísa Ribeiro, professora auxiliar na Universidade Autónoma de Lisboa, onde é também investigadora no Centro de Investigação em Psicologia. “Nada nos diz sobre como a pessoa vive essa experiência. No fundo, podemos estar sozinhos e apreciar esse tempo.” Por outro lado, sentirmo-nos sós — ou seja, sentir solidão — pode acontecer quando estamos sozinhos mas também quando estamos rodeados de pessoas. “Podemos sentir solidão mesmo com um grande grupo de amigos ou familiares, quando não existe uma sintonia entre o que queremos e precisamos dessas relações e o que elas nos podem dar.” Por exemplo, quando, apesar de termos muita gente à nossa volta, “sentimos falta de quem nos ouça, compreenda e aceite como somos ou quando sentimos falta de nos podemos dar a conhecer, profunda e intimamente”, explica a psicóloga e investigadora.

4 E o que é o isolamento social? O isolamento social é o nome dado à "falta de contacto efetivo e persistente" com outras pessoas que acontece, geralmente, por razões involuntárias. Foi o que vivemos, por exemplo, durante a pandemia de COVID-19. E é o que acontece, frequentemente, a quem vive sozinho em sítios muito remotos ou pouco acessíveis. As pessoas em isolamento social têm mais probabilidade de sentir solidão.

5 Como é que a solidão afeta a saúde mental? A solidão prolongada tem um impacto muito significativo na saúde e pode ser um fator de risco para desenvolver uma doença mental. Um relatório publicado em 2023 pelo cirurgião-geral dos EUA [a autoridade máxima operacional de saúde pública do país, equivalente à Direção-Geral de Saúde em Portugal], refere que probabilidade de desenvolver depressão é mais do dobro entre pessoas que relatam sentir-se sozinhas com frequência, em comparação com aquelas que raramente ou nunca se sentem sós. “Em termos psicológicos, a solidão aparece associada a stress, hostilidade, baixa autoestima, baixas capacidades comunicativas e sociais, depressão, ansiedade, comportamentos delinquentes, abuso de substâncias, demência, suicídio e ideação suicida”, diz Luísa Ribeiro.

6 E o contrário? A doença mental também pode levar à solidão? Sim. Muitas doenças mentais fazem com que os doentes se afastem dos outros. “Quando temos vergonha de partilhar o nosso sofrimento — ou quando o partilhamos e este é desvalorizado … isso aumenta o sentimento de solidão, o sentir que não podemos partilhar algo importante para nós, e que não somos aceites nem compreendidos.” Isto leva a um círculo vicioso: a sensação de solidão pode levar à depresão e esta faz-nos afastar das pessoas que nos rodeiam. “Somos uma espécie altamente relacional, precisamos de relações emocionais satisfatórias para estarmos saudáveis.”

7 A solidão também tem impacto na saúde física? Quase toda a gente tem, por vezes, um sentimento de solidão. No entanto, quando ele é persistente e prolongado no tempo, é uma ameaça à saúde. Por exemplo, estima-se que a solidão diminua a esperança média de vida de forma equivalente a fumar 15 cigarros por dia; está associada a doenças cardiovasculares, dor crónica, hipertensão e colesterol e é um fator de risco para a demência.

8 Como se combate a solidão? Retomar contactos com amigos e familiares, frequentar atividades de grupo, ir a sítios públicos, fazer voluntariado ou adotar um animal de estimação são conselhos gerais. Mas não servem a toda a gente, seja por limitações físicas, económicas ou psicológicas. Quem se sente só com frequência, não está a conseguir mudar a sua situação e sente um impacto negativo no bem-estar e saúde deve procurar ajudar profissional — seja através de apoio psicológico, seja através de uma consulta com o médico de família, que poderá encaminhar para outras respostas sociais.