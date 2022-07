“Surgiram evidências que provam, sem sombra de dúvida, que o vírus Covid-19 foi criado pela mesma gigante farmacêutica que ganhou bilhões com a venda de uma injeção experimental Covid-19: a Moderna.” É assim que começam várias publicações no Facebook, em diversas línguas, acompanhadas de um título em tom acusatório: “Evidências bioquímicas e estatísticas oficiais 100% confirmam que a Moderna criou o Covid-19.” Mas será que confirmam? A resposta é negativa e já foi verificada por vários fact checkers internacionais, como os da AFP ou do site Politifact.

A investigação existe. O que relatam os autores do artigo é que durante uma pesquisa no Blast, um banco de dados de nucleótidos (blocos construtores dos ácidos nucleicos, o DNA e o RNA) e que tinha como finalidade encontrar uma sequência de 12 nucleótidos encontrada na proteína spike do vírus da Covid, encontraram outra coisa. Descobriram uma sequência de 19 nucleótidos que se encontra num gene patenteado pela Moderna, três anos antes da pandemia. Assumindo que tal pode ocorrer de forma aleatória, a equipa também defendeu que “outras possibilidades devem ser consideradas”.

“Entendemos desde o início que esta semelhança poderia ser aleatória e afirmamos isso no artigo com muito destaque”, disse Bala Ambati, da Universidade de Oregon, o primeiro investigador a assinar o artigo, frisando, em declarações ao Politifact, que o único objetivo da equipa é avançar para um estudo mais aprofundado. “Não estamos a lançar calúnias sobre pessoas, empresas ou países. E não controlamos as redes sociais, por isso, não podemos responder por elas”, completou.

Dentro da comunidade científica, muitas vozes se levantaram, contestando o artigo. Um deles foi Craig Wilen, professor de imunobiologia da Escola de Medicina de Yale: “Este ‘estudo’ e ‘hipótese’ são lixo completo e são mais parecidos com uma teoria da conspiração do que com evidências ou pesquisas”, disse à APF, considerando que se o genoma do vírus tem cerca de 30 mil nucleótidos, “a ideia de que uma sobreposição de sequências de 19 nucleotídeos prova qualquer coisa é um completo absurdo”.

Já Scott Kenney, professor de virologia da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Estadual de Ohio, acredita ser mais provável que a correspondência tenha acontecido naturalmente do que ter sido a Moderna a criar o vírus que causou uma pandemia mundial.

Conclusão:

Falso. Embora tenha sido feito realmente um estudo, a ideia não era culpar indivíduos ou empresas pela criação do vírus da Covid-19, mas sim perceber se a fuga em laboratório é uma hipótese viável para o surgimento do vírus. Por outro lado, o genoma do SARS-CoV-2 tem cerca de 30.000 nucleotídeos. Uma sobreposição de uma sequência de 19 nucleotídeos não prova nada, defendem especialistas norte-americanos.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.