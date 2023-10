Sob um fundo preto, letras brancas que denunciam “o despesismo do Estado socialista”. Sem mais qualquer comentário adicional, esta publicação divulgada no Facebook apresenta dados para tentar provar a afirmação que compara dados da despesa pública em 2015, ano em que António Costa entrou em funções como primeiro-ministro, e a estimada para este ano.

“Em 2015 foi 86 mil milhões de euros. Em 2023 será 114 mil milhões de euros. Aumento cerca de 40%”, conclui este utilizador do Facebook. Os dados estão corretos, mas a conclusão não.

De acordo com os dados disponibilizados publicamente pelo Instituto Nacional de Estatística, a despesa pública em 2015 totalizou 86,7 mil milhões de euros (mais concretamente 86,707 mil milhões). Já a despesa com as administrações públicas que consta no Orçamento do Estado para este ano (que ainda não foi executado na totalidade) ficou estimada na ordem dos 114,7 milhões de euros (mais concretamente 114,730).

O aumento de despesa verificado entre os dois períodos será — a confirmar-se o que consta do Orçamento deste ano — de cerca de 28 mil milhões euros, o que representará um crescimento de 32,3% face ao ano em que o PS entrou em funções (António Costa só tomou posse como primeiro-ministro no final de 2015, a 26 de novembro). Fica abaixo dos 40% que constam na publicação em análise, com o arredondamento a ser feito de forma errada.

Após o primeiro ano do PS em funções de Governo, em 2016, a despesa pública teve uma ligeira redução, para 83,6 mil milhões de euros, e a partir daí foi sempre a subir até aos 107 mil milhões de euros registados no ano passado. Ainda assim, apesar do aumento nominal, o peso da despesa pública no PIB em 2022 foi inferior em 2,9 pontos percentuais face a 2021, fixando-se em 44,8%, o correspondente a menos 0,6 pontos percentuais do valor para o conjunto de países da zona euro, de acordo com o referido então pelo Instituto Nacional de Estatísticas.

Se compararmos o mesmo peso da despesa pública na riqueza nacional nos últimos sete anos (entre 2015 e 2022), ele reduziu em 3,5 pontos percentuais, 48,3% do PIB em 2015 para 44,8% no último ano. Ou seja, ainda que o valor nominal deste indicador (referido pelo autor da publicação) tenha crescido, posto em contexto — comparando o valor da despesa pública com a riqueza gerada no país, ao longo de um ano —, constata-se que ele terá, em 2023, menos peso do que aquele que tinha no ano em que António Costa assumiu o cargo de primeiro-ministro pela primeira vez.

A despesa pública aumentou 32,3%, em termos nominais, nos anos de governação socialista. Abaixo do que é referido na publicação, que falava num aumento de 40% (os valores apresentados estão corretos, mas o cálculo da percentagem é feito acima). O peso da mesma despesa no PIB será, no entanto, e de acordo com os dados preliminares disponíveis neste momento, menor em 2023 do que foi em 2015, ano em que o PS entrou em funções como Governo, de acordo com dados disponibilizados pelo INE.

