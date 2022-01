Uma publicação no Facebook com uma imagem daquilo que aparenta ser carne, acompanhada por um vídeo que aparenta ser uma notícia publicada num jornal televisivo, afirma que foi encontrada “carne humana em fábricas” nos restaurantes da cadeia de fast-food McDonalds. Além disso, no final do texto que acompanha a hiperligação surge uma hiperligação de um site austríaco que reencaminha o utilizador para, ironicamente, uma publicação de um fact-check em alemão do fact-checker austríaco Mimikama que desmente a afirmação.

As alegações de que a cadeia de restaurantes McDonald’s não são, de todo, novas. Como mostra um dos fact-checkers online mais antigos, o Snope, neste artigo de 2014, esta não é a primeira vez que alguém utiliza a internet para espalhar este rumor.

Começamos pelo texto da publicação. Como referimos, no final surge uma publicação com um fact-check que desmente as afirmações. Sendo estranha a hiperligação, é possível ver pelas edições que foram feitas à publicação que o mesmo foi inserido posteriormente em substituição de uma outra hiperligação que levava o utilizador para um artigo num blogue brasileiro no qual se alega que há carne humana no McDonald’s (a primeira versão foi feita a 17 de dezembro às 11h35, a versão editada surge às 20h00).

Ora, lendo os comentários nesta publicação, repara-se que a primeira hiperligação deverá ter estado indisponível após a primeira publicação, tendo já o utilizador original feito mais comentários nos quais afirma que “de falso” a publicação “não tem nada”. E ainda argumenta que “este assunto já vem de muitos anos atrás mas foi sempre abafado”. “Acredito que consumimos carne humana há bastantes anos. Principalmente aquela carne que vem embalada e fast foods.”

Não bastasse um fact-check às alegações da publicação estar subtilmente inserido na mesma, as afirmações feitas podem também ser desmentidas por outras vias. Isto acontece porque o vídeo em questão, assim como o texto que o acompanha, refere que foi encontrada carne humana numa fábrica em Oklahoma City, a capital do estado do Oklahoma, nos EUA, uma história que já foi desmentida inúmeras vezes, como mostra, por exemplo, esta fact-check da Reuters de junho de 2021.

A história que existe sobre o McDonald’s usar carne humana provém de um artigo de 2014 publicado no site satírico Huzzlers . O mesmo já foi desmentido por meios como o Media Bias / Fact Check e Columbia Journalism, como conta a Reuters), e pode ser lido através desta hiperligação. Mesmo sendo satírico, o artigo também foi alvo de fact-check inúmeras vezes, inclusive pelo Mimikama, o fact-check citado pelo autor da publicação em questão, em 2014, em 2015 e em 2016. Por outras palavras, nem Federal Bureau of Investigation (FBI) nem o USDA (United States Department of Agriculture) alguma vez interromperam a venda de carne do McDonald’s e dos seus fabricantes por ter “carne humana” e de “crianças”, sendo o conteúdo falso.

Indo mais longe neste fact-check do que seria então necessário, tendo em conta a fonte do vídeo, fica ainda a faltar desmentir a afirmação de que o McDonald’s utiliza carne de cavalo porque foi encontrada em “65%” de inspeções das autoridades.

Como contava a AFP em 2018, esta afirmações surgem após um escândalo, em 2013 — como conta este vídeo do Financial Times publicado no YouTube –, que afetou a Europa, quando se descobriu que vários fornecedores vendiam carne de cavalo como se fosse de vaca. O caso chegou a Portugal, como noticiaram vários órgãos de comunicação na altura, como foi o caso, por exemplo, do Público, e levou à apreensão de 12 mil lasanhas com carne de cavalo à venda das lojas Recheio, do Grupo Jerónimo Martins (dona do Pingo Doce).

Depois disso, houve receios de que restaurantes estivessem a utilizar carne de cavalo, tendo surgido o rumor, como conta a AFP, de que o Burger King, concorrente do McDonald’s, assumiu ter carne de cavalo nos hambúrgueres. Porém, como também já disse por diversas vezes a McDonald’s, estas cadeias de restaurantes não usam carne de cavalo. Aliás, em 2015, a McDonald’s contava ao Observador como é que fazia os hambúrgueres e desmentiu também o antigo mito urbano de utilizar minhocas na sua carne. Os ingredientes dos produtos da cadeia em Portugal podem ser vistos através desta hiperligação.

Conclusão

O vídeo e afirmações em questão são falsos. Todas as fontes, inclusive as próprias que o autor da publicação cita, direcionam para outras fontes que desmentem todas alegações tanto do vídeo como as que são referidas no texto. Além disso, as afirmações em questão já foram desmentidas por várias vezes no passado.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.