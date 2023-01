Uma publicação colocada em circulação nas redes sociais afirma que a organização do Fórum Económico Mundial apenas contratou pilotos não vacinados para levar os líderes mundiais “em segurança” até Davos, a cidade suíça onde decorrem as reuniões — incluindo a que aconteceu entre 16 e 20 de janeiro deste ano.

A afirmação, que surge no site de notícias falsas Tribuna Nacional, afirma que Klaus Schwab, fundador do Fórum, tinha proibido pilotos vacinados de transportar membros do grupo para Davos “devido ao risco de segurança que representam”, diz o conteúdo, atribuindo uma citação ao economista: “A segurança dos nossos membros é a prioridade número um.”

As declarações alegadamente proferidas por Klaus Schwab não estão expressas em quaisquer meios oficiais do Fórum Económico Mundial — nem mesmo no site do evento e nas redes sociais do fórum; ou nas redes sociais do economista que o fundou.

Também não há qualquer referência a uma exigência para que os pilotos que transportam os participantes não estejam vacinados, seja contra a Covid-19 ou qualquer outra doença. É possível que algum líder tenha sido transportado por um piloto não vacinado — simplesmente porque nenhum documento refere uma obrigatoriedade de o profissional estar ou não inoculado contra a Covid-19.

Pelo contrário, é possível encontrar várias declarações de líderes mundiais a favor da vacinação nos encontros em Davos. Na reunião anual de 2022, António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, apelou para que os debates no fórum se centrassem em três temas: equidade de vacinas, reformas no sistema financeiro global e ação climática nos países em desenvolvimento.

Como se pode ler no site da ONU, António Guterres sublinhou que “a lacuna vacinal entre países desenvolvidos e menos desenvolvidos é ‘vergonhosa’, destacando que o objetivo de vacinar até 70% da população em todos os países continua longe de acontecer”. “Para Guterres, todos os países e fabricantes devem dar prioridade ao fornecimento de vacinas para o mecanismo Covax e apoiar a produção local de testes, vacinas e tratamentos”, diz o conteúdo publicado a 17 de janeiro de 2022.

Há duas justificações por trás destas afirmações falsas. Uma delas está relacionada com uma entrevista dada por Alan Dana, um ex-piloto de voos comerciais, ao Infowars — um site de extrema direita que perpetua notícias falsas baseadas em teorias da conspiração não verificadas.

O piloto afirmou que, segundo informações transmitidas por Josh Yoder, fundador dos “U.S. Freedom Flyers” — um grupo de pilotos anti-vacinas contra a Covid-19 nos Estados Unidos —, estava a haver um aumento de pedidos por grandes nomes da economia para encontrar pilotos não vacinados que os levem em viagens de negócios, incluindo ao Fórum Económico Mundial.

Mais tarde, num tweet, Josh Yoder procurou clarificar essas declarações e escreveu: “O jornalismo clickbait é um flagelo. Eu nunca disse que o Fórum Económico Mundial/Davos procurou pilotos não vacinados. O que eu disse foi que empresários ricos me procuraram para esse fim. Deixem de seguir quem está a espalhar esse lixo”. Mas nem Alan Dana nem Josh Yoder partilharam provas dessas tendências.

De resto (e essa é a segunda motivação para estas afirmações falsas), há muito que circulam na internet informações que relacionam a vacinação contra a Covid-19 com um suposto aumento de mortes entre pilotos. Mas essas notícias já têm sido desmentidas pelo Observador — por exemplo, neste fact check que provou ser falso que os pilotos estão a morrer durante o voo depois de serem vacinados contra a Covid-19. Ou neste, em que se esclareceu que não era verdade que estava a haver um pico recente de mortes de pilotos nos Estados Unidos após a vacinação.

Conclusão

O Fórum Económico Mundial não exigiu que os pilotos que levaram os líderes mundiais a Davos para a reunião anual, que este ano decorreu entre 16 e 20 de janeiro, não estivessem vacinados contra a Covid-19. Não há qualquer informação a apontar nesse sentido, nem indicações de que Klaus Schwab tenha sugerido que a vacinação contra a Covid-19 é perigosa para os pilotos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é: