Circula nas redes sociais um vídeo que, alegadamente, mostra uma igreja no Chile convertida em bar. O vídeo é acompanhado de um conjunto de legendas em português do Brasil, onde se leem frases como “fim do mundo está próximo”, “Chile”, “o que fizeram das igrejas”, um “restaurante no altar”, “todo o mundo bebendo” e “comprando cerveja”, entre outras. No final do vídeo, são prometidas também imagens de uma outra igreja que teria, alegadamente, sido convertida em loja de roupas.

Uma publicação consultada pelo Observador no Facebook contava já com mais de quatro mil “gostos” e mais de quatro mil partilhas.

Contudo, a publicação é falsa. Não está em causa uma igreja no Chile ocupada por um bar devasso como qualquer prenúncio de fim do mundo, mas sim uma antiga igreja inglesa que já está reduzida ao uso profano desde a década de 1970 — e que foi convertida num mercado.

A publicação parece também estar relacionada com a política interna chilena, que em dezembro de 2021, como explica a Bloomberg, ficou marcada pela disputa eleitoral entre José António Kast (um católico conservador) e Gabriel Boric (assumidamente agnóstico, que chegou a sugerir que a monogamia não é a única opção para a família). Boric ganhou a eleição e é Presidente do Chile desde março de 2022 — e a publicação parece assentar na ideia de que a vitória de Boric estaria, supostamente, a contribuir para a degradação dos valores católicos do país.

Segundo a agência Reuters, que também fez um fact-check à veracidade desta publicação, o vídeo tem surgido em diferentes publicações, e algumas delas são explícitas na referência a Gabriel Boric. “O Chile era o mais forte país da América do Sul, por vários anos de direita. Agora (que) a esquerda assumiu, vejam como estão usando as igrejas”, lê-se numa publicação citada pela Reuters.

Contudo, trata-se de desinformação flagrante: o vídeo não foi filmado no Chile, mas sim em Londres, no bairro de Mayfair, um dos mais luxuosos da capital britânica, nas proximidades do Palácio de Buckingham.

Trata-se de uma antiga igreja anglicana dedicada a São Marcos, que em 1974 foi desconsagrada, ou reduzida ao uso profano — o que significa que já não é um lugar de culto da Igreja de Inglaterra (nem de qualquer outra comunidade religiosa) desde essa altura. A antiga igreja foi, na última década, alvo de obras de requalificação e preservação — e foi transformada num mercado comunitário, o Mercato Mayfair.

Segundo a página da internet do mercado, trata-se de um “hub cultural” com “gastronomia sustentável e autêntica, oferecendo dois pisos de cozinha do mundo, um terraço, uma adega e um espaço comunitário”. As imagens disponíveis na página do mercado permitem concluir, sem qualquer margem para dúvida, que é este espaço comercial que figura no vídeo em causa.

Conclusão

O vídeo que mostra uma alegada igreja ocupada por um bar no Chile devido a uma viragem política à esquerda no país não é verdade: trata-se de um mercado de um luxuoso bairro de Londres, instalado numa antiga igreja anglicana, reduzida ao uso profano em 1974.

