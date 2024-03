Uma publicação, que circula na rede social Facebook, mostra o Presidente francês em passo de corrida, seguido pelos seus membros do seu corpo pessoal de segurança. Os internautas dizem que Emmanuel Macron estava a fugir de agricultores, numa feira agrícola. Será verdade?

A imagem em causa foi captada em 2023, quando os agricultores ainda não se mobilizavam em massa para participar em protestos. Macron esteve, como é seu hábito desde que assumiu a Presidência, na Feira da Agricultura de Paris, no final de fevereiro do ano passado. A imagem mostra Macron a correr, sim, mas não para fugir dos agricultores. O Presidente francês deslocava-se para cumprimentar pessoas que se encontravam, naquele dia, 59ª edição do certame, garante a Reuters, citando a descrição feita pelo jornalista da AFP que acompanhou Macron na visita à Feira da Agricultura de 2023.

No entanto, a verdade é que, menos de um ano depois, o clima de cordialidade com os agricultores desapareceu. Este ano, quando regressou à Feira de Agricultura de Paris, Macron teve de enfrentar a contestação de dezenas de agricultores, que exibiam cartazes com frases como “Salve a nossa agricultura” ou “A morte está no campo” e que forçaram as barreiras de segurança montadas pela polícia no momento em que Macron entrava no recinto, segundo a Associated Press. Perante a contestação, o Presidente francês cancelou mesmo um debate que tinha agendado com um grupo de agricultores por ocasião da feira. Macron preferiu, por outro lado, destacar a aprovação de mais de 60 medidas de apoio ao setor agrícola.

Desde janeiro que estes profissionais protestam não só em França como em vários países europeus — incluindo em Portugal — contra o aumento do custo da produção agrícola, os regulamentos ambientais (que retiram competitividade à agricultura europeia face à praticada noutros continentes) e a inflação.

Conclusão

A imagem é verdadeira, mas não corresponde à descrição feita pelas publicações. A foto mostra o Presidente francês a correr para ir cumprimentar pessoas, segundo a descrição feita pelo jornalista da AFP que acompanhou Macron na visita à Feira da Agricultura de 2023. Macron não estava a fugir de agricultores.

