Justin Bieber cancelou dois concertos da digressão internacional Justice World Tour que estavam previstos para Toronto, no Canadá. A informação foi avançada pelo artista canadiano na conta pessoal de Instagram, através de um vídeo, onde revela que uma Síndrome de Ramsay-Hunt foi a causa diagnosticada pelos médicos: “Como podem ver no meu rosto [metade paralisado], fui diagnosticado com um síndrome que se chama Ramsay Hunt”​, explica visivelmente abatido.

Ao longo do vídeo com dois minutos e 20, Bieber detalha que a doença lhe está a afetar “os nervos das orelhas, os nervos faciais” e os olhos: “Como podem ver o meu olho não está a piscar, não consigo sorrir e o meu nariz não se move”. Todo o lado direito do rosto ficou paralisado, deixando-o fisicamente impossibilitado de comparecer nos espetáculos que estavam agendados.

O vídeo em causa foi posteriormente usado por um utilizador do Facebook que o repartilhou com uma legenda que associa esta doença à toma da vacina contra a Covid-19. Ironizando com a marca de uma das fabricantes, este utilizador diz que “Justin Bieber ganhou um sorriso Pfizer”. Mas vai mais longe na insinuação, acrescentando que “esta síndrome foi diagnosticada, coincidentemente, em vários casos pós-picada da Covid-19”.

O Observador foi tentar esclarecer se, como diz este utilizador, as vacinas contra a Covid-19 podem estar a provocar casos de síndrome de Ramsay Hunt, que resultam em paralisia facial como aconteceu com Justin Bieber, e a resposta é perentória: “Esta síndrome não tem nada a ver com a vacina”, esclarece Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular.

A síndrome de Ramsay Hunt é provocada pela “reativação do vírus que também provoca a varicela”, o vírus varicela zoster. Quem teve varicela na infância pode ter esta síndrome, porque o vírus fica adormecido e acaba por ser reativado já na vida adulta. As causas para esta reativação não são completamente conhecidas, mas Miguel Prudêncio avança o “stress” como uma das mais frequentes. Esta ideia corrobora o que Justin Bieber também diz no vídeo: “O meu corpo está a dizer-me que preciso de descansar e vou usar este tempo de paragem para relaxar”.

Numa pesquisa no site do Serviço Nacional de Saúde confirmamos que a “dormência ou formigueiro” das zonas afetadas são um dos sintomas da doença provocada por este vírus, podendo juntar-se a elas a “sensação de calor”, “comichão”, “hipersensibilidade cutânea”, “febre”, “calafrios”, “dor de cabeça” ou “desconforto abdominal”.

Conclusão

Não é verdade que a doença que levou Justin Bieber a cancelar dois concertos tenha sido provocada pela toma da vacina contra a Covid-19. A Síndrome de Ramsay Hunt é uma reativação do mesmo vírus que provoca a varicela em idade infantil, frequentemente motivada por stress.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.