A cadeia de supermercados espanhola Mercadona está a oferecer “vouchers”? É o que sugerem várias publicações no Facebook das páginas “Mercadona Fans”.

As publicações são todas semelhantes à da imagem em cima. Em algumas delas, é referido que a Mercadona oferece vouchers de 200 euros, noutras 250 e até de 500 euros para “as primeiras pessoas” que superarem o desafio utilizarem em qualquer supermercado da marca espanhola.

Numa breve visita à página “Mercadona Fans” — que utiliza o logótipo da marca de supermercados —, constata-se que esta é a única publicação daquela página e que tinha sido feita no dia em que o perfil foi criado. Espalhadas pela rede social encontrámos várias páginas semelhantes: “Mercadona .Fans”, “Mercadona Fans.”, são alguns exemplos. Em todas o esquema é o mesmo, a publicação é exatamente a mesma, apenas são alterados os valores dos supostos vouchers.

Ganha quem conseguir encontrar na tabela um número diferente no meio de centenas de “803”. É na caixa de comentários das publicações que o utilizador responde ao desafio, depois chegam as indicações para adquirir o prometido voucher — “confirme imediatamente a sua vitória clicando aqui”, pode ler-se. Ao clicar no link são pedidos os dados do “vencedor”.

Além dos erros ortográficos evidentes em todas as publicações e da utilização do português do Brasil, o facto de todas as páginas terem sido criadas no própria dia em que são feitas as publicações levanta algumas suspeitas. O Observador contactou o gabinete de comunicação da Mercadona, que garantiu que a cadeia de supermercados “não organiza nenhum tipo de promoção, oferta e/ou sorteio de prémios, nem oferece vouchers de desconto”.

Este esquema trata-se de uma tentativa de phishing. O objetivo é roubar os dados bancários a quem os fornecer. Por isso, a Mercadona deixa o alerta: “A nossa marca e imagem estão a ser utilizadas sem autorização, pelo que recomendamos aos clientes que não forneçam quaisquer dados pessoais, incluindo dados bancários, ou que efetue qualquer pagamento que possa ser solicitado.”

Conclusão

É falso que os supermercados Mercadona estejam a oferecer vouchers de 200, 250 ou 500 euros nas redes sociais. O desafio proposto nas publicações não é verdadeiro. Ao Observador, fonte oficial da marca espanhol esclareceu que “não organiza nenhum tipo de promoção, oferta e/ou sorteio de prémios, nem oferece vouchers de desconto”. E deixa um alerta aos clientes: “Não forneçam quaisquer dados pessoais”.

As páginas do Facebook criadas para difundir este esquema fraudulento também são falsas e não estão associadas à Mercadona: “A nossa marca e imagem estão a ser utilizadas sem autorização”, refere a empresa.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.