Está a ser partilhada no Facebook uma fotografia de um alegado cartaz do ministério da saúde irlandês que alerta para vários efeitos secundários das vacinas contra a Covid-19. Na imagem pode ler-se: “Tivemos agora conhecimento de efeitos secundários raros”, e enumera depois estes alegados efeitos, como “dores de cabeça, ciclo menstrual irregular, paralisia facial, coágulos sanguíneos, ataques cardíacos, derrames e morte súbita”.

Num esclarecimento enviado ao Observador, o Serviço de Saúde irlandês (HSE) adianta que a imagem tem sido divulgada como sendo da responsabilidade do governo. No entanto, o Serviço de Saúde explica que a informação não foi publicada pelo organismo e é falsa. O HSE esclarece também que toda a informação sobre vacinas está no site hse.ie, bem como os posters, panfletos e vídeos distribuídos pelo Serviço de Saúde.

No site do Serviço de Saúde irlandês (HSE) estão listados vários efeitos secundários conhecidos das vacinas contra a Covid-19. Entre os que constam no cartaz que está a ser partilhado nas redes sociais, os únicos referidos são dor de cabeça (comum) e paralisia facial (raro, cerca de uma em cada 10 mil pessoas vacinadas podem desenvolver este sintoma).

O HSE acrescenta ainda que as vacinas contra a Covid-19 são seguras e os efeitos colaterais graves são raros. Além disso, o Serviço de Saúde irlandês sublinha que, apesar de as vacinas contra a Covid-19 terem sido desenvolvidas “mais rápido do que é usual”, os fármacos em utilização no país passaram por todos os passos necessários para o desenvolvimento e a aprovação das vacinas em segurança.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A informação veiculada neste poster também já foi desmentida pela AFP. À agência de notícias, o ministério da saúde irlandês reitera a mesma informação disponibilizada ao Observador: a de que não é responsável por este anúncio.

A informação foi adiantada por uma porta-voz da Autoridade Reguladora de Produtos de Saúde da Irlanda — uma agência responsável por publicar informações sobre vacinas e atualizações de segurança (e equivalente à Autoridade Nacional do Medicamento em Portugal) — a 28 de outubro deste ano. Siobhan Molloy explica que a instituição não divulgou a informação descrita no cartaz.

Além disto, a porta-voz da Autoridade Reguladora de Produtos de Saúde da Irlanda esclarece ainda que, apesar de as vacinas terem efeitos secundários que “não se manifestaram em todas as pessoas”, por norma, são de “natureza leve a moderada”. Siobhan Molly acrescenta também que quem foi vacinado “está menos propenso a ter covid-19 grave ou precisar de tratamento hospitalar”.

As vacinas em utilização na Irlanda são as mesmas que em Portugal — estão a ser administrados os fármacos da Janssen, BioNtech/Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Estas são as vacinas que foram autorizadas para utilização na União Europeia pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) — responsável por monitorizar a segurança das vacinas. No site do organismo, a EMA assegura que as vacinas autorizadas até agora são seguras, eficazes, foram “avaliadas em dezenas de milhares de pessoas em ensaios clínicos” e “respeitam os critérios de segurança, eficácia e qualidade” da agência.

A EMA também explica que mesmo os fármacos que já foram aprovados continuam a ser monitorizados e avaliados, e assegura que os efeitos secundários graves são extremamente raros.

Em Portugal, a Direcção-geral da Saúde assegura que, no desenvolvimento e aprovação das vacinas que estão a ser administradas no país, “foram garantidas a qualidade, segurança e eficácia, através de ensaios clínicos e de uma avaliação rigorosa pela Agência Europeia de Medicamentos”.

Conclusão

É falso que as vacinas contra a Covid-19 que estão a ser utilizadas pela Irlanda possam causar morte súbita — ao contrário do que alega o texto que acompanha a imagem que está a ser partilhada nas redes sociais. A informação transmitida pelo cartaz já foi desmentida pelo Serviço de Saúde irlandês e pela Autoridade Reguladora de Produtos de Saúde do país.

Este efeito secundário não consta da lista de efeitos secundários do Serviço de Saúde irlandês. O HSE assegura que as vacinas contra a Covid-19 em utilização na Irlanda são seguras e os efeitos colaterais graves são raros.

Também a Agência Europeia do Medicamento — responsável pela aprovação das vacinas em utilização na União Europeia — explica que os fármacos autorizados são seguros e respeitam os critérios da agência.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.