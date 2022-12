Mais um episódio na conturbada relação de Mbappé com o Real Madrid? Um captura de ecrã partilhada em várias línguas mostra um tweet da equipa espanhola, partilhado no dia em que França e Polónia disputaram uma passagem aos quartos de final do Campeonato do Mundo, a 4 de dezembro. Problema: o nome no internacional francês surgia, segundo a imagem difundida no Facebook, junto com o de outros jogadores franceses que integram o plantel do Real Madrid.

“O Real Madrid levou a sério o que aconteceu com Mbappé”, escreve um dos utilizadores desta rede social, que partilha a imagem do alegado do tweet. O comentário refere-se à suposta inclusão do nome do jogador do PSG no onze francês para o jogo que França acabaria por vencer por 3-1: Aurélien Tchouaméni (identificado com a sua conta @atchouameni), primeiro, Eduardo Camavinga (@Camavinga), por baixo, e, em terceiro lugar, @KMbappe (Kylian Mbappé).

Além dos nomes dos jogadores, foi incluída a fotografia de cada um dos internacionais franceses. A publicação teria sido feita às 14h, duas horas antes da partida entre as duas seleções e, alegadamente, teria sido apagada depois. Só que a imagem original foi alvo de manipulação.

Existe, de facto, um tweet do Real Madrid a propósito desse França-Polónia. E é em quase tudo idêntica àquela que é partilhada na publicação aqui verificada e em muitas outras que circularam no período em que ainda se disputava o Campeonato do Mundo do Qatar — com exceção das referências a Mbappé.

Esse tweet continua visível na página oficial do Real Madrid no Twitter, mas isso não esclarece a segunda questão: terá a equipa espanhola apagado o tweet depois de ser confrontada com o facto de ter incluído o jogador do PSG nos destaques que fez da antevisão do França-Polónia?

Com recurso a ferramentas de pesquisa de imagens da Google, não é possível encontrar qualquer versão como a que está a ser partilhada nas redes sociais associada ao clube da capital espanhola (apenas se encontram versões manipuladas, como a que é analisada neste fact check). O facto de existir um tweet do clube feito exatamente à mesma hora que o da imagem manipulada reforça as evidências de que se trata de uma edição de imagem.

Começámos por fazer referência a uma “conturbada” relação entre Mbappé e o Real Madrid e isso tem uma explicação: essa é uma história que começa ainda em 2018, quando o jogador tinha ainda 20 anos e já tinha os principais clubes do mundo atrás de si, e com um fator suspense que em muitos momentos foi alimentado pelo próprio jogador. Segundo revelou o jornal francês L’Équipe (com base em documentos do Football Leaks), na preparação da época 2018/2019, o Real Madrid estava disposto a pagar 214 milhões de euros para ir buscar o jogador do Mónaco. A ideia passaria, até, por juntar Mbappé a Cristiano Ronaldo no seu ataque. O PSG venceu essa corrida mas a novela não acabaria aí.

Ao longo dos anos seguintes, o Real terá tentado, por sucessivas vezes, ir buscar o avançado, um dos melhores jogadores da atualidade. Foi o que aconteceu já este ano, quando em cima da mesa estava a possibilidade de renovar com o PSG ou rumar a outras paragens. Mbappé decidiu ficar, com contrato até 2025, mas no final do processo, e garantindo que compreendia a “desilusão” que se sentiria em Madrid, ainda agradeceu ao presidente do Real Madrid pela forma como foi conduzindo as negociações, apesar do desfecho (e quando a imprensa internacional dava como garantida a transferência para Madrid).

Conclusão

Foi manipulada a imagem que tem sido partilhada nas redes sociais e que mostra um tweet do Real Madrid onde se constata, entre jogadores franceses da equipa, o nome de Mbappé. A versão que está a ser partilhada nasce de um tweet verdadeiro, feito exatamente à mesma hora, mas do qual não consta o nome do avançado do PSG.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.