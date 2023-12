São partilhadas nas redes sociais várias publicações com uma imagem do Presidente da Argentina em que é alegado que Javier Milei se ajoelha diante do Presidente chinês, pedindo fundos que permitam salvar a economia argentina.

Numa das publicações em causa, um utilizador aponta que, durante a campanha para eleição para Presidente da Argentina, Milei declarou que iria terminar os “laços com os comunistas”, no entanto, e “na vida real”, Javier Milei ajoelha-se diante de Xi Jinping para conseguir uma ajuda de 5 mil milhões de dólares.

Antes sequer de uma análise às imagens, é fundamental sublinhar que desde que Javier Milei tomou posse como Presidente da Argentina, no dia 19 de novembro (como noticiou o Observador), ainda não realizou qualquer visita oficial à China. O novo chefe do executivo argentino só realizou ainda uma viagem ao estrangeiro, neste caso, aos Estados Unidos. E Xi Jinping não estava presente em território norte-americano nesse período. Isto é possível verificar nos vários órgãos de comunicação social, que cobrem política internacional, como é o caso do Observador. Além disso, também não houve qualquer deslocação do chefe de Estado chinês à Argentina.

Ou seja, seria impossível que Milei tivesse protagonizado um ajoelhar perante Jinping em troca de fundos para impulsionar a economia de Buenos Aires, pela simples razão de que os dois líderes nunca estiveram juntos — pelo menos, desde que desempenham as atuais funções públicas.

Depois, numa análise à imagem, é percetível que foi adulterada. Podemos afirmar isto olhando para vários pontos que estão bastante pixelizados. Isto acontece devido à manipulação visual de imagens com pouca qualidade. Por exemplo, a suposta cara de Milei não é, de todo, reconhecível e apresenta-se bastante desfocada. É o caso, também, do sapato do Presidente argentino, que apresenta um tamanho muito superior ao real. Podemos verificar a manipulação da imagem também ao olhar para a cabeça do Presidente chinês e para as orelhas quase apagadas. Nota ainda para as mãos sobrepostas da pessoa que se encontra em segundo plano.

Através de uma pesquisa visual na Internet, é apenas possível encontrar artigos de verificação de factos, que apontam para a falsidade da imagem. Num desses trabalhos, a Agência Lupa (grupo brasileiro que trabalha neste campo desde 2015) aponta que uma imagem semelhante foi partilhada no início do ano depois da visita do presidente chinês à Rússia. Era indicado que Vladimir Putin se ajoelhou perante Xi Jinping. Era uma informação falsa, como é possível ler num artigo do EuroNews e da Open. O site de verificação de factos espanhol Maldita, formado em 2018, também aponta que a alegação é falsa, mostrando a comparação entre estas imagens falsas e a manipulação de que foram alvo.

Conclusão

Javier Milei ainda não realizou qualquer visita oficial fora do continente americano nem recebeu o presidente chinês. Por isso, é falso que o Presidente argentino se tenha ajoelhado para pedir apoios financeiros a Xi Jinping.

