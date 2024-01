Os utilizadores partilham um vídeo e algumas fotografias onde se vê uma embalagem com a inscrição “Soldados de Elite”. Trata-se de pequenos soldadinhos de artilharia, acompanhados por um boneco muito maior que apresenta ferimentos. “Inclui bebé palestiniano”, lê-se nas letras destacadas na embalagem. No rótulo do brinquedos aparece ainda a inscrição “Made In Israel” (em português, “fabricado em Israel”), rodeado de mais três bandeiras: Estados Unidos, União Europeia e NATO. Os posts revelam que este produto se encontra à venda na Cidade do México. Contudo é falso, a representação não é comercializada, nem tem origem em Israel.

O autor deste produto é o artista plástico Vlocke. E é o próprio que esclarece toda a polémica através da sua página de Instagram, explicando que o “bebé palestiniano” não se encontra à venda. Na verdade, o conjunto de “soldados de elite israelitas”, faz parte de uma exposição que o artista mexicano apresentou em Oaxaca, no passado dia 27 de janeiro. “É uma denúncia ao genocídio que está a acontecer em Gaza há mais de 100 dias”, explica Vlocke.

O artista mexicano, explica também que escolheu uma representação de brinquedo para este projeto ativista por “nos trazerem as melhores memórias de uma época em que a felicidade não era questionada”.

Foi também o próprio artista que gravou os conteúdos que se tornaram virais. Na sua página explica como fez: “No dia 5 de janeiro, abordámos os comerciantes de brinquedos de rua no âmbito do ‘Dia de Reis’ a quem explicámos o propósito deste projeto, e sem hesitar eles emprestaram as suas barracas para tirarmos algumas fotos, tendo o cuidado para evitar os olhares curiosos dos transeuntes.” O próprio artista admite que este foi um projeto “pensado para as redes sociais”.

Conclusão

Uma publicação que se tornou viral nas redes sociais, mostra um boneco que se trata de uma representação de um bebé palestiniano com ferimentos. O brinquedo encontra-se fechado numa embalagem com soldadinhos de artilharia. No rótulo, é possível ler-se: “Soldados de Elite. Inclui bebé palestiniano.” O produto diz ainda que é fabricado em Israel. Mas é falso. Trata-se de um projeto do artista mexicano Vlocke, que esteve em exibição em Oaxaca, que pretende denunciar “o genocídio que está a acontecer em Gaza”. Foi o próprio artista que gravou os conteúdos, admitindo que este é um projeto “pensado para as redes sociais”.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.