Dias depois da derrota nas eleições legislativas de janeiro, Rui Rio confirmou que não seria recandidato à liderança do PSD e antecipou as eleições diretas do partido, que estão agora marcadas para dia 28 de maio. A esse pretexto, está a ser partilhada, numa publicação no Facebook, a imagem do ainda presidente do PSD associada à frase: “Não é por me substituírem que vão impedir que o CHEGA se torne no principal partido da oposição”.

Uma suposta afirmação do líder do PSD que chegou também a ser partilhada por André Ventura, no dia 25 de março, também numa publicação nas redes sociais, concordando: “Nisso estamos de acordo, doutor Rui Rio”.

Esta não é a primeira vez que André Ventura admite que quer assumir-se como líder da oposição. Numa conferência de imprensa, a 9 de abril, a propósito do Conselho Nacional do Chega, Ventura delineava o que queria para o futuro: “O partido traçou como grande objetivo para os próximos anos, para esta legislatura, conseguir ultrapassar o PSD como principal partido da oposição, que se vê completamente desorientado e completamente desorganizado em lutas internas e em disputas de território interno”.

Ora, apesar da partilha do presidente do Chega, corroborando a suposta afirmação de Rui Rio, não é possível encontrar qualquer registo de que o social-democrata tenha dito ou escrito o conteúdo partilhado na imagem.

Além disso, um dia depois da partilha de Ventura, o próprio Rui Rio desmentiu a afirmação, com críticas ao presidente do Chega: “Inventar afirmações que, obviamente, nunca existiram é uma forma rasca de fazer política. Infelizmente, este está longe de ser o único a fazer isso em Portugal, mas vindo de onde vem, não nos pode admirar muito”, escreveu o presidente do PSD na sua página do Twitter a 26 de março.

Não é possível atribuir a frase partilhada nas redes sociais a Rui Rio, uma vez que o presidente do PSD não utilizou essas palavras em nenhuma declaração pública. Para além disso, o social-democrata já veio desmentir a frase que lhe é atribuída.

