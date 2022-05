No início de maio deste ano, começaram a circular nas redes sociais publicações que afirmavam que o vice-presidente executivo da farmacêutica Pfizer, Rady Johnson, tinha sido detido e acusado de fraude. Os utilizadores citam um alegado jornal canadiano que detalha que Rady Johnson teria sido preso “como resultado das provas emanadas da última bateria de documentos desclassificados, que comprovam que esta empresa escondeu do mundo os efeitos letais de sua vacina” — como referência aos documentos sobre a vacina contra a Covid-19 que a Food and Drug Administration (FDA), a autoridade norte-americana do medicamento, se encontra a divulgar. Só que o suposto jornal que é citado identifica-se como satírico e a Pfizer também já desmentiu qualquer detenção.

A acompanhar as publicações é apresentado um link que dá acesso a uma suposta notícia do “Vancouver Times” com o título: “Vice-presidente da Pfizer detido após documentos serem divulgados”. Só que, na secção “Sobre Nós” do site lê-se que o “Vancouver Times é a fonte mais confiável de sátira na Costa Oeste”. “Escrevemos histórias satíricas sobre questões que afetam os conservadores”, lê-se ainda.

Aliás, o próprio texto está identificado como satírico, como se pode ver na imagem:

Além disso, a Pfizer veio negar à AFP qualquer detenção, dizendo que é “absolutamente falso” e “ridículo”. Até porque os documentos a que se referem as publicações não revelam que a vacina contra a Covid-19 seja letal ou insegura para a saúde dos que a tomaram. Também um porta-voz da polícia de Westport, em Connecticut, onde vive Rady Johnson, confirmou não ter “informações sobre o assunto.

Esta não é a primeira vez que publicações a dar conta de supostas detenções de pessoas ligadas à farmacêutica. Ainda em novembro do ano passado, surgiram nas redes sociais as publicações que afirmavam que Albert Bourla, diretor executivo da Pfizer, tinha sido detido na manhã de 5 de novembro por fraude relacionada com a eficácia da vacina contra a Covid-19. Esta informação não era verdadeira e foi desmentida em várias ocasiões por fontes oficiais da farmacêutica, segundo dá conta um fact check feito pelo Observador na altura.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda no âmbito da pandemia de Covid-19, também foram difundidas nas redes sociais informações de que Anthony Fauci, epidemiologista que coordenou a resposta à pandemia nos Estados Unidos, tinha sido detido pelas forças especiais norte-americanas a 9 de abril. Esta informação também foi analisada pelo Observador.

Conclusão

As publicações que dão conta da alegada detenção de Rady Johnson citam um do “Vancouver Times”, um site que se identifica como “a fonte mais confiável de sátira na Costa Oeste”. O próprio texto está identificado como satírico.

Além disso, a Pfizer veio negar qualquer detenção, dizendo que é “absolutamente falso” e “ridículo”. Até porque os documentos a que se referem as publicações — e que teriam levado à detenção do vice-presidente da Pfizer — não revelam que a vacina contra a Covid-19 seja letal ou insegura para a saúde dos que a tomaram.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota 1: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.

Nota 2: O Observador faz parte da Aliança CoronaVirusFacts / DatosCoronaVirus, um grupo que junta mais de 100 fact-checkers que combatem a desinformação relacionada com a pandemia da COVID-19. Leia mais sobre esta aliança aqui.