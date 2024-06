Numa altura em que o tema das migrações se encontra na ordem do dia, e na semana em que o governo apresentou um conjunto de medidas nesta área, há várias publicações a circular no Facebook que, ao partilharem imagens de confrontos numa zona central da cidade de Lisboa, sugerem que se trata de imigrantes, numa associação implícita entre imigração e violência. “É isto que o regime quer para os Portugueses. Venham todos! Restauradores, Lisboa. Isto está a correr muito bem, não está?”, questiona um dos utilizadores.

Nas redes sociais, estão também a ser partilhadas as mesmas imagens, acompanhadas de comentários anti-imigração. Mas serão imigrantes as pessoas que aparecem no vídeo envolvidas em confrontos violentos em plena Baixa de Lisboa?

É verdade que, na última semana, foi divulgado um vídeo de imigrantes de Timor-Leste envolvidos numa rixa na cidade de Fátima — rixa essa que deu origem a um morto e quatro feridos. No entanto, o vídeo partilhado não envolve imigrantes. Foi gravado a 6 de março, na zona dos Restauradores e mostra os confrontos violentos entre adeptos de dois clubes de futebol: de um lado, os adeptos da Atalanta (de Itália) e do outro os dos Glasgow Rangers, da Escócia.

Segundo as informações veiculadas pela imprensa portuguesa, nomeadamente pela televisão Record, os adeptos italianos tentaram invadir, por razões que se desconhecem, o hotel onde estavam hospedados os escoceses. Os dois grupos de adeptos encontravam-se em Lisboa para apoiar as respetivas equipas nos jogos com o Sporting e o Benfica, respetivamente, a contar para a fase a eliminar da Liga Europa.

Segundo o Diário de Notícias, os confrontos tiveram início por volta das 23 horas do dia 6 de março, já depois do Atalanta-Sporting, e só acabaram após a chegada da PSP ao local, mas não foram feitas quaisquer detenções, uma vez que os elementos dos dois grupos se puserem em fuga antes de as autoridades conseguirem intervir. Houve apenas danos materiais a registar no hotel que recebia os adeptos do Rangers.

Conclusão

Não é verdade que as imagens partilhadas no Facebook mostrem confrontos entre imigrantes no centro de Lisboa. Trata-se de um confronto entre adeptos de dois clubes de futebol europeus, que se encontravam em Lisboa a apoiar as respetivas equipas nos jogos da Liga Europa.

ERRADO

