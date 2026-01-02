Enquanto dormia… … O Observador explicava o porquê de os despedimentos coletivos estarem a aumentar em Portugal. Especialistas ouvidos indicam as taxas aduaneiras dos EUA e a inteligência artificial como causas possíveis para este aumento — do setor têxtil aos call centers, até outubro, os despedimentos coletivos já superaram todo o ano de 2024. E hoje é também dia de debate entre todos os candidatos. O Observador, a TSF, Antena 1 e Rádio Renascença organizam este confronto a oito, que terá início às 9h30. O debate pode ser escutado na rádio do Observador ou através do jornal, num liveblog que acompanhará as principais incidências ao minuto. A última mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa também merece destaque. O Presidente da República recuperou e citou Eça de Queiroz para lamentar país de “fogachos”, de “desleixo”, de “trapalhadas” e não raras vezes mais à espera de um “milagre” do que verdadeiramente empenhado em mudar de vida. E ainda um olhar sobre os 40 anos de adesão de Portugal ao projeto europeu. A consolidação da democracia ou os fundos são dos pontos positivos destacados pelos eurodeputados portugueses. Mas há também quem diga que a Europa se transformou numa “vaca leiteira” e aponte críticas à União Europeia. Nesta newsletter pode encontrar a informação mais relevante para começar a semana. O Observador vai continuar a atualizar todas as notícias no jornal, na rádio e nos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para uma pausa, tem sempre os nossos jogos Sudoku e AbraPalavra.