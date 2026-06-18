…fazíamos o balanço ao empate da seleção no Mundial. Afinal, o que correu mal? Nas palavras de Bruno Roseiro, editor de Desporto do Observador, Portugal teve muita bola – mas não soube o que fazer com ela. No Observador, face a um empate (que soube a derrota), procurámos reunir mais informação:

Reestruturação da Segurança Social ou purga encapotada? Ao longo da última semana, o Ministério do Trabalho concretizou a saída de nove dirigentes distritais com base numa reestruturação aprovada pelo Governo, mas o PS sugere que se trata de uma fachada para fazer nomeações partidárias.

Trump assinou, em Versalhes, um memorando que põe fim ao conflito com o Irão e, desta vez, entrou mesmo em vigor. O Irão aceita diluir urânio enriquecido, mas não vai tolerar ataques ao Líbano, nem negociações sobre mísseis, e quer impor taxas no Estreito de Ormuz.

O perigo das noites tropicais. Vem aí nova onda de calor e dias de 40 a 45ºC preocupam os especialistas, mas noites de 20 a 25ºC preocupam ainda mais.

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