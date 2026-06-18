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Enquanto dormia…
…fazíamos o balanço ao empate da seleção no Mundial. Afinal, o que correu mal? Nas palavras de Bruno Roseiro, editor de Desporto do Observador, Portugal teve muita bola – mas não soube o que fazer com ela. No Observador, face a um empate (que soube a derrota), procurámos reunir mais informação:
Reestruturação da Segurança Social ou purga encapotada? Ao longo da última semana, o Ministério do Trabalho concretizou a saída de nove dirigentes distritais com base numa reestruturação aprovada pelo Governo, mas o PS sugere que se trata de uma fachada para fazer nomeações partidárias.
Trump assinou, em Versalhes, um memorando que põe fim ao conflito com o Irão e, desta vez, entrou mesmo em vigor. O Irão aceita diluir urânio enriquecido, mas não vai tolerar ataques ao Líbano, nem negociações sobre mísseis, e quer impor taxas no Estreito de Ormuz.
O perigo das noites tropicais. Vem aí nova onda de calor e dias de 40 a 45ºC preocupam os especialistas, mas noites de 20 a 25ºC preocupam ainda mais.
Ao longo do dia pode acompanhar toda a informação atualizada no jornal, na rádio e nos nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Se precisar de descontrair, há desafios novos no Sudoku e no AbraPalavra.
Tenha um bom dia.
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MUNDIAL 2026
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Mundial 2026
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João Neves, o 1+5 da equipa, marcou aos 6' e deu o arranque ideal para 2026 ser como 1966 e 2006. Problema? Ficou-se por aí. Sim, Portugal teve muita bola – mas não soube o que fazer com ela (1-1).
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Mundial 2026
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Portugal não foi além de um empate no primeiro jogo do Mundial 2026 e há números que ajudam a explicar porquê: entre os golos sofridos, o historial de maus arranques e uma autêntica seca de Ronaldo.
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Mundial 2026
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No estádio sentiu-se a "Ronaldomania", mas o entusiasmo murchou com o golo da RD Congo, que fez a festa lá fora. Entre muitos apoiantes de Portugal, foi difícil encontrar um português.
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Mundial 2026
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João Neves foi o melhor, Vitinha controlou tudo mas nem sempre no sentido certo, Francisco Conceição mexeu com o jogo, Bernardo Silva e Ronaldo foram os mais apagados: a análise à exibição da Seleção.
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Mundial 2026
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Depois do jogo, Martínez destacou inúmeras vezes a atitude dos jogadores, frisando que o golo de João Neves mudou o rumo do jogo. Treinador descarta falar da candidatura ao título na fase de grupos.
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Mundial 2026
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Foi um jogo de estreias a marcar em Mundiais. João Neves apontou o seu primeiro golo numa fase da prova. Wissa marcou o primeiro da história da RD Congo e fixou um resultado final "de loucos".
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OUTRAS NOTÍCIAS
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Humor
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Portugal arranca no Mundial com apoio de peso e "alegria no trabalho". Entre pedidos de taças e políticos na bancada — que mais parece uma ameaça — a sorte está lançada. Vamos lá, cambada
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Economia
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António Maria Soares Franco é co-CEO da José Maria de Fonseca. A produtora de vinhos nasceu há 200 anos em Azeitão e continua a ser uma empresa familiar. Como pesa a história e a família na gestão?
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Saúde
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Os mosquitos voltaram em força e, com eles, as picadas que fazem parte do verão.
Mas quando é que uma simples picada deixa de ser apenas incómodo e passa a ser motivo de preocupação?
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Dinheiro
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O impacto da perspectiva de um entendimento no Médio Oriente continua a ter impacto nos mercados. O petróleo já negoceia abaixo dos 80 dólares e as taxas Euribor começaram a descer.
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Rádio Observador
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De uma entrada na bolsa estratosférica para uma empresa espacial. Elon Musk tornou-se trilionário com a criação da SpaceX. Faz sentido? Como conseguiu?
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Governo
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Entre convites para ver a seleção e horários alterados no Parlamento, os líderes partidários mostram uma união rara. Na reforma laboral, aproximação entre Governo e Chega "cozinha" o acordo?
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O que se passa lá fora
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OPINIÃO
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Perante o génio de Camões, a tentação de encontrar no poeta um herói politicamente útil nunca deixou de ser transversal à direita e à esquerda
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Se a pós-verdade é a mentira sincera dos “factos alternativos”, então uma parte dos media contemporâneos escreve torto por linhas direitas
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O futebol, soccer, desporto-rei ou, simplesmente, “o jogo bonito”, é de tal forma o espelho de um país que basta olhar para a evolução da nossa selecção.
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As colunas do Parque Eduardo VII, e respectivas coroas de palmas, podem e devem ser preservadas. A cenografia vegetal não é sagrada.
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MAIS PARA LER
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Teatro
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Aconteceu na rua, chegou aos jornais e não mais parou. A peça "O Beijo no Asfalto", de Nelson Rodrigues, que escandalizou a sociedade brasileira dos anos 60, estreia-se nesta quinta-feira, no Porto.
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Cinema
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"A Morte de Robin Hood", com Hugh Jackman, "Magalhães", de Lav Diaz, a comédia francesa "O Que É o Amor?", o italiano "Cinco Segundos" e "Toy Story 5", são as escolhas de Eurico de Barros esta semana.
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Moda
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Fundada há 20 anos por uma argentina radicada em Miami, a Carolina K. junta design, sustentabilidade e técnicas ancestrais latino-americanas em peças de vestuário e decoração.
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