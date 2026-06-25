|
|
*|IF:IS_PR!=true|*
*|END:IF|*
|
|
Bata o pé. O Jornalismo independente precisa do seu apoio. Sem os nossos assinantes, não temos voz.
Torne-se assinante agora
|
|
|
Enquanto dormia…
…Dois fortes sismos fizeram tremer a Venezuela e o número de mortos pode chegar aos 10 mil. A previsão é do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Até ao momento, estão confirmadas 32 vítimas mortais e cerca de 700 feridos, mas as autoridades venezuelanos estão já a avançar com os trabalhos de busca e salvamento. Foram registados dois fortes abalos seguidos, um fenómeno que não é comum: um primeiro sismo de 7,2 foi o percursor de um segundo abalo, ainda mais forte, de 7,5. Nos próximos dias, são esperadas dezenas de réplicas. Chegou a ser lançado alerta de tsunami para as Caraíbas, mas foi entretanto cancelado. Seguimos ao minuto a situação.
O acordo só ficou fechado brevíssimos minutos antes de Eurico Brilhante Dias aparecer frente às câmaras. Passavam poucos minutos das 17h quando o líder parlamentar do PS anunciou fumo branco nas negociações com o PSD para viabilizar as linhas do diploma que institui a Prestação Social Única. Nesse momento, já André Ventura tinha deixado claro: da parte do Chega, “não foi possível chegar a acordo” — sobretudo, em quatro questões concretos. O tema está também em análise no episódio de hoje da História do Dia da Rádio Observador e vai ser desenvolvido no Contra-Corrente, a partir das 10h10.
Acordo na PSU, gestão do desgate em tudo o resto. O Observador explicava ainda como José Luís Carneiro vai gerir a relação com o Executivo de Luís Montenegro ao longo dos próximos meses, até a proposta de Orçamento do Estado para 2027 ser apresentada no Parlamento, em outubro. A ideia é esta: adiar ao máximo a posição sobre o documento, sem esticar demasiado a corda para não forçar o risco de uma crise política em que o Chega seria, aos olhos de muitos, o maior beneficiário.
O antigo “Dono Disto Tudo” também era o “patrão” disto tudo. Em mais uma sessão de julgamento da Operação Marquês, Lourenço Lobo, antigo administrador de várias sociedades do Grupo Espírito Santo, mostrou como, pelo menos no grupo, passava mesmo tudo pelas mãos do antigo banqueiro. “Ricardo Salgado era o responsável formal da área financeira (do grupo), mas, na prática, era responsável por tudo.”
Nesta newsletter encontra as notícias de que precisa para começar o dia bem informado. Ao longo do dia temos toda a informação sempre atualizada no jornal, na rádio e nos nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para descontrair, tem sempre desafios novos no Sudoku e no AbraPalavra.
Boa quinta-feira.
|
|
OUTRAS NOTÍCIAS
|
|
|
|
|
MUNDIAL 2026
|
|
|
|
|
Mundial 2026
|
|
Pausas para hidratação dividem — dentro e fora de campo. Se, de um lado, há quem esteja contra a publicidade, do outro há quem até veja o lado positivo das interrupções, para "fazer um ajuste tático".
|
|
|
|
Mundial 2026
|
|
Dois norte-americanos transformaram a paixão pelo futebol num emprego de verão de sonho. Contratados pela FOX, fazem uma maratona dos jogos do Mundial dentro de um estúdio de vidro em Nova Iorque.
|
|
|
|
|
Mundial 2026
|
|
É mais comum do que se pensa e já pôs o Manchester City a sensibilizar os jogadores sobre o produto. "Almofadas de nicotina" já fazem "quase parte do kit básico de um futebolista", revelou treinador.
|
|
|
|
Mundial 2026
|
|
Ao contrário do que aconteceu nos dois primeiros jogos, iranianos vão poder entrar nos EUA dois dias antes da última jornada da fase de grupos. Treinador já tinha antecipado hipótese durante a semana.
|
|
|
|
|
Mundial 2026
|
|
África do Sul venceu pela terceira vez em Mundiais e apurou-se pela primeira vez para a fase a eliminar da prova. O golo de Thapelo Maseko (63') foi o suficiente para derrotar a Coreia do Sul.
|
|
|
|
Mundial 2026
|
|
Numa altura em que a discussão no país anda à volta de uma bandeira nova e uma bandeira antiga, a Bósnia fez o que tinha de fazer e venceu o Qatar, continuando com chances de seguir em frente (3-1).
|
|
|
|
|
Mundial 2026
|
|
BC Place, que já recebeu o Papa, os Jogos e uma Feira do Mundo, acreditava que o sonho do Canadá podia não ter fim. Todavia, aquilo que assistiu foi a confirmação do nascimento de uma estrela (2-1).
|
|
|
|
Comunicação Social
|
|
O regulador recuou na classificação inicial de Web TV e passou a enquadrar a plataforma como serviço audiovisual a pedido, exigindo registo prévio obrigatório.
|
|
PODCASTS
|
|
|
|
Humor
|
|
O Ministro das Infraestruturas trocou o alcatrão pela paixão e o PCP jura que governar é como marcar golos. No país do "está tudo controlado", a glória agora mede-se mesmo pelo coração
|
|
|
|
Economia
|
|
Joana Lamego é diretora de Desenvolvimento de Investigação Estratégica da Fundação Champalimaud e apresenta-se como “cientista reformada”. Uma conversa sobre ciência, gestão e ambição.
|
|
|
|
|
Saúde
|
|
Dormir pouco faz mal, mas dormir demasiado também pode não ser o ideal. Um estudo recente associa os extremos do sono a um envelhecimento biológico mais acelerado.
|
|
|
|
Dinheiro
|
|
Os preços da habitação desaceleraram pela primeira vez em quase dois anos, segundo dados do INE. Ainda assim, cresceram 17,8% no primeiro trimestre.
|
|
|
|
|
Rádio Observador
|
|
É mesmo verdade, as estatísticas são oficiais: a política de portas abertas à imigração mudou a demografia de Portugal em apenas cinco anos e os serviços públicos nem perceberam o que estava a suceder
|
|
|
|
Governo
|
|
Entre abraços e cedências, a Prestação Social Única vai mesmo avançar. O amor entre o PS e o governo nasceu subitamente quando o cheque do PRR correu perigo. Com o prazo à porta, vivemos em "aflição"?
|
|
O QUE SE PASSA LÁ FORA
|
|
|
|
|
OS NOSSOS ESPECIAIS
|
|
OPINIÃO
|
|
|
|
Procura-se, uma vez mais, disciplinar os fervores ideológicos, tentar perceber o outro e ver aquilo a que é necessário renunciar para ganhar o que se quer. E, sobretudo, para ganhar a paz
|
|
|
|
Será que a resposta para as adversidades da América Latina – cronicamente a patinar entre o populismo, a cleptocracia e o narcotráfico - está numa cidade perdida nos Andes?
|
|
|
|
Em crise profunda, Cuba rende-se à receita capitalista. Liberaliza sectores, abre-se ao exterior, abandona controlos de preços e salários. O discurso do presidente parece um manifesto liberal
|
|
|
|
O populista é o comunista sem o mesmo jeito para a música. A utopia que vende não é muito diferente daquela URSS que era o Sol da Terra.
|
MAIS PARA LER
|
|
|
|
Livros
|
|
A conferência inaugural do novo festival literário portuense, protagonizada pelo filósofo germano-coreano, ficou marcada por um atraso de mais de uma hora e problemas com a tradução.
|
|
|
|
Cinema
|
|
"Dia D: Sob Pressão", passado poucos dias antes da invasão da Normandia, o documentário "Broken English", sobre Marianne Faithfull, e "Supergirl", são as escolhas de Eurico de Barros esta semana.
|
|
|
|
25 de Abril
|
|
Textos, documentação de arquivo, propaganda e imprensa da época: a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril quer levar a história das presidenciais de 1976 a um público mais vasto.
|
|
|
|
|
Cinema
|
|
A Academia responsável pelos Óscares anunciou os novos convites. Bruno Carnide foi escolhido pela curta-metragem "Memórias de uma Casa Vazia" (2023).
|
|
|
|
Teatro
|
|
Foram três anos de obras que garantem transformações técnicas há muito esperadas, reveladas no dia em que o calendário de espectáculos e iniciativas da nova temporada foi também apresentado.
|
|
|
|
|
Cultura
|
|
O ator, o mais velho em atividade no mundo, foi homenageado pela Câmara de Lisboa. Maria do Céu Guerra, Isabel Alçada e António Calvário também foram distinguidos.
|
|
|
|
Cinema
|
|
Depois de Helen Slater no filme original de 1984, Supergirl é agora interpretada por Milly Alcock nesta nova versão realizada por Craig Gillespie. Eurico de Barros dá-lhe uma estrela.
|