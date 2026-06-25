…Dois fortes sismos fizeram tremer a Venezuela e o número de mortos pode chegar aos 10 mil. A previsão é do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Até ao momento, estão confirmadas 32 vítimas mortais e cerca de 700 feridos, mas as autoridades venezuelanos estão já a avançar com os trabalhos de busca e salvamento. Foram registados dois fortes abalos seguidos, um fenómeno que não é comum: um primeiro sismo de 7,2 foi o percursor de um segundo abalo, ainda mais forte, de 7,5. Nos próximos dias, são esperadas dezenas de réplicas. Chegou a ser lançado alerta de tsunami para as Caraíbas, mas foi entretanto cancelado. Seguimos ao minuto a situação.

O acordo só ficou fechado brevíssimos minutos antes de Eurico Brilhante Dias aparecer frente às câmaras. Passavam poucos minutos das 17h quando o líder parlamentar do PS anunciou fumo branco nas negociações com o PSD para viabilizar as linhas do diploma que institui a Prestação Social Única. Nesse momento, já André Ventura tinha deixado claro: da parte do Chega, “não foi possível chegar a acordo” — sobretudo, em quatro questões concretos. O tema está também em análise no episódio de hoje da História do Dia da Rádio Observador e vai ser desenvolvido no Contra-Corrente, a partir das 10h10.

Acordo na PSU, gestão do desgate em tudo o resto. O Observador explicava ainda como José Luís Carneiro vai gerir a relação com o Executivo de Luís Montenegro ao longo dos próximos meses, até a proposta de Orçamento do Estado para 2027 ser apresentada no Parlamento, em outubro. A ideia é esta: adiar ao máximo a posição sobre o documento, sem esticar demasiado a corda para não forçar o risco de uma crise política em que o Chega seria, aos olhos de muitos, o maior beneficiário.

O antigo “Dono Disto Tudo” também era o “patrão” disto tudo. Em mais uma sessão de julgamento da Operação Marquês, Lourenço Lobo, antigo administrador de várias sociedades do Grupo Espírito Santo, mostrou como, pelo menos no grupo, passava mesmo tudo pelas mãos do antigo banqueiro. “Ricardo Salgado era o responsável formal da área financeira (do grupo), mas, na prática, era responsável por tudo.”

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