O calendário diz-nos que vamos mudar de ano, passamos de 2023 depois de Cristo para 2024 da mesma era.

Mas esta é apenas a contagem de anos de um calendário específico, o gregoriano, porque o planeta que habitamos tem pelo menos 4,4 mil milhões de anos e os humanos (Homo sapiens) surgiram há cerca de 250 mil anos.

Um ano é, portanto, nada. Mas um nada em que tudo pode caber.

Não é por um calendário nos dizer que há mudança que nós mudamos. Claro, ficaremos todos um ano mais velhos nalgum dos 365 dias de 2024. Mas a idade, enquanto corpo e mente nos obedecerem, também será coisa pouca, para além de mais experiência e, espera-se, sapiência.

Muda a data do calendário, mas nada mais.

O mundo não muda, nós não mudamos.

O que há para celebrar então, na passagem de ano?

A alegria da vida com esperança.

A celebração de tudo o que alcançámos.

O desejo, a vontade e a força de acreditar que é sempre possível mais, e melhor, mas com a consciência de que tudo pode sempre ser pior.

A mudança faz-se todos os dias, e depende também das nossas acções.

Como dizia Ortega Y Gasset, “é imoral pretender que uma coisa desejada se realize magicamente, simplesmente porque a desejamos. Só é moral o desejo acompanhado da severa vontade de prover os meios da sua execução.”

Não coloco a questão no plano da “moralidade”, mas é plenamente verdade que, também como diz o filósofo espanhol, “chegamos a ser só uma parte mínima do que poderíamos ser. Daí que nos parece o mundo uma coisa tão enorme, e nós, dentro dele, uma coisa tão pequena. O mundo ou a nossa vida possível é sempre mais que o nosso destino ou vida efectiva.”

O importante será, pois, nunca nos esquecermos da nossa vida possível. Nunca abdicarmos dela. A nossa vida efectiva dependerá não só, mas também, e em grande medida, das escolhas que fizermos, da capacidade que tivermos de, entre o que o “mundo” (ou as circunstâncias, para continuar com Gasset) nos oferece, fazer as melhores opções.

E são estes os meus desejos para 2024:

Que as circunstâncias nos sejam favoráveis.

Que nunca abdiquemos da nossa vida possível (das possibilidades que a vida nos oferece).

Que saibamos fazer sempre as melhores escolhas (e que tenhamos a capacidade de aceitar o erro, o nosso e o alheio).

Bom ano de 2024, uma data como outra qualquer para realizar os nossos desejos.