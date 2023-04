A um passo do cinquentenário do golpe militar que depôs a ditadura e ao qual o povo – o mesmo que escassas semanas antes ovacionou Marcello Caetano no estádio de Alvalade – ofereceu os contornos de uma revolução, será, talvez, este o tempo do balanço. Balanço, no sentido em que é preciso ganhá-lo para o futuro, olhando para o presente que temos diante da vista, mas também para os 49 anos que passaram.

Uma geração com a cabeça mais cheia de heróis e romantismos do que de ideias nunca permitiu que a data fosse olhada sob a perspectiva do futuro, mas apenas do passado. E esse passado foi sempre apenas o da ditadura e não o da própria democratização, nunca aprofundadamente avaliada. Foi uma geração, tida ela própria como progressista, que ofereceu um quase silêncio de túmulo sempre que se pretendiam debater as dificuldades da democracia e, pior ainda, quando se queriam discutir os falhanços do processo – quer do revolucionário, quer do democratizante – e que, ao mesmo tempo, permitiu que o país chegasse a este estado de impasse, sem uma réstia de optimismo no futuro que sobreviva. Ao mesmo tempo, mostra-se disponível para discutir o sucesso da democracia se o termo de comparação for exclusivamente o da ditadura, mais uma vez é a falta de futuro que impera.

É certo que, para uns, o 25 de Abril representa uma possível abertura à criação das chamadas «democracias populares»; para outros, da democracia representativa, liberal e de tipo ocidental. As comemorações da data têm sofrido deste mal até aos dias de hoje: os primeiros permanecem na defesa da ideia do «25 de Abril por cumprir», voltados para uma fantasia e uma utopia anti-popular que fracassou, e os segundos celebram-no formal e placidamente, gratos por ter vencido a segunda ideia, a da democracia representativa, quase em circuito fechado de poder, mesmo que ele se abra em formato de entretenimento às massas. E os primeiros proclamam-se democratas como se estivessem a abordar o mesmo conceito defendido pelos segundos.

