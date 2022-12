São as guerras, as grandes guerras, que sempre marcam o fim e o princípio das ordens mundiais, quer na repartição do território, quer na determinação dos valores dominantes – valores que passam a ser os das potências vencedoras e das suas classes dirigentes.

Tem sido assim na modernidade europeia e assim continua a ser.

Ideologia e Razão de Estado

A Guerra dos Trinta Anos foi uma guerra desencadeada por razões religiosas, uma guerra de blocos, de um bloco católico contra um bloco protestante. No entanto, a França de Richelieu chegou a abandonar, por razões de Estado, a solidariedade católica para combater o seu inimigo principal – a Casa de Áustria, os catolissíssimos Habsburgo, tal como no século anterior se tinha já aliado ao Turco.

