Estava a frequentar o primeiro ano da universidade. Estava a ser um ano difícil. Para mim eram muitas mudanças. Nova cidade, novos colegas, novas aulas e conteúdos, novos professores. Estava pouco habituado a mudanças. Filho único, com poucas experiências fora da minha pequena cidade natal. Os medos da vivência simples da logística do dia-a-dia, dos transportes à alimentação, das rotinas de sono às de estudo. A partilha do quarto. A partilha da casa. A sardinha em lata no metro. Os professores a debitarem matéria e eu sem a apanhar. Das sebentas aos apontamentos partilhados, pouco ficava.

A residência universitária era um misto de porto seguro e de medo face àqueles “senhores”, já homens crescidos, enquanto eu não me via como mais do que um rapazito. Inseguro, descrente e cada vez mais melancólico. Os resultados dos primeiros exames selaram o destino: não dava para estudar na universidade. Se calhar era melhor ir trabalhar. Sentia-me bem apenas com videojogos ou pouco mais. Primeiro semestre: uma cadeira feita.

Na primeira vez, de que tenho memória, entrei naquele consultório, de paredes pouco calorosas, mas recebido pelo sorriso da psicóloga. E a nossa relação terapêutica começou por um discorrer da forma como via os males do mundo, todos eles contra mim. Eu era senhor de uma rigidez inabalável. Tanta como a ansiedade que sentia face a estudar, à universidade e a mais um punhado de coisas. Era senhor de crenças absolutas sobre a injustiça de o mundo não ser justo (comigo), com crónicas do bem e do mal, por mim protagonizadas. Não queria ir para Lisboa. Não queria estudar. Não me queria levantar. Poucas coisas me faziam sentir prazer. Procrastinava quase tudo.

