Não sei se é de estar a ficar mais velho mas captam a minha atenção as mulheres que são capazes de se maquilhar nos transportes, que me parecem em maior quantidade hoje do que antigamente. Não sei explicar o fenómeno mas a desenvoltura de se embelezar em público traz uma paradoxal humildade. A mulher que se maquilha em público assume, afinal, que pode beneficiar de um extra que, sobre si, a tornará mais bela. É uma pessoa que convive bem com a ideia de que a formosura não depende do que já existe naturalmente em si—ser belo é saber pôr em mim o que em mim ainda não está. Eis a humildade possível da maquilhagem, especialmente expressa quando se compõe publicamente.

Claro que alguém poderá obstar, dizendo que o uso de maquilhagem é tão somente uma manifestação de vaidade, de nos rendermos ao projecto de nos fazermos mais belos. Ainda mais se essa vaidade for tão tranquilamente disposta para os olhos dos outros, rotineiramente no trânsito para os seus trabalhos e sem qualquer vontade expressa de serem incluídos no trajecto de auto-embelezamento alheio. Entre estas duas teorias divergentes acerca das mulheres que vejo maquilharem-se nos transportes públicos, tendo para a primeira, em que espero habitar algum tipo de benevolência e até espanto. Não quero ceder automaticamente aos meus instintos mais moralistas, no fundo.

Estas mulheres, sejam mais ou menos novas, trazem espelhinhos que as servem nesses momentos de aperfeiçoamento público. Manejam-nos habilmente, junto de outros apetrechos que sublinham contornos ou, pelo contrário, esbatem contrastes indesejados. São, para todos os efeitos, pessoas que transportam espelhos. E este facto, de pessoas que transportam espelhos, é imemorial. A minha tese é esta: não sabemos viver sem transportar connosco espelhos. Ser pessoa corresponde também à inevitável capacidade de transporte de superfícies luzidias ao ponto de nos podermos ver reflectidos nelas. Obélix tinha o seu escudo polido, Narciso o riacho cristalino. Todos transportamos espelhos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.