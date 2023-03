1 As bacantes

O culto a Diónisos constitui um elemento central da cultura grega clássica. Com origem na Trácia ou Frígia, foi considerado por muitos como uma manifestação bárbara e selvagem que escapava ao modo mais moderado de vivência dos gregos. O seu lado mais emotivo ficaria ligado ao culto prestado pelas mulheres: as bacantes ou ménades eram conhecidas pelos excessos celebrativos, que convocavam a dimensão mais irracional da experiência humana, como é retratado por Eurípides na tragédia As Bacantes. A título de introdução, Maria Helena da Rocha Pereira descreve o ritual:

“Trienalmente, em pleno Inverno, descalças e com vestes ligeiras, mulheres em grupo subiam às altas montanhas cobertas de neve e aí, ao som da música de flauta e tamboris, efetuavam correrias e frenéticas danças (oreibasia), apanhavam e dilaceravam um animal selvagem (sparagmos) e, finalmente, comiam-no cru (omofagia), alcançando assim o referido êxtase.”

