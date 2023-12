1 O manifesto de Ted Kaczynski

Regressemos a Ted Kaczynski. No seu Manifesto de 1995 – A sociedade industrial e o seu futuro –, Kaczynski debruça-se sobre as implicações de vivermos sob um sistema tecnológico. O seu argumento pode ser resumido da seguinte forma: os seres humanos têm necessidade, provavelmente biológica, de uma sensação de poder, e esta pode ser conseguida através do estabelecimento de objetivos, do esforço desenvolvido para os atingir e da realização desses objetivos – processo que deve ser realizado com autonomia.

O problema é que as sociedades industriais modernas, cada vez mais tecnológicas, eliminam a possibilidade de autonomia, pois transformam-nos em meras peças da engrenagem social, sujeitos a computadores e regulamentos (o desespero da paralisação porque o computador ou o sistema informático parou de funcionar é familiar a todos). E quando o processo de poder não acontece, as consequências traduzem-se na dimensão psicológica: tédio, desmoralização, baixa autoestima, sentimentos de inferioridade, derrotismo, depressão, ansiedade, culpa, frustração (tudo sintomas que associamos com frequência às sociedades industriais modernas, e que seriam muito mais raros nas sociedades primitivas).

